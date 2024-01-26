Кандидат на главу НАПК покупал криптовалюту: раскрыты данные декларации

Заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, выдвинувший свою кандидатуру на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК), держит в криптовалюте более 21,5 тыс. гривен. Самую большую сумму он держит в первой криптовалюте биткоин.

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Об этом говорится в его декларации за 2023 год. Согласно этим данным, он владеет следующими активами:

0,00841821 Bitcoin (BTC, XBT) – на 10 738 грн;

0,26816924 Binance Coin (BNB) – на 3177 грн;

0,0946 Ethereum (ETH) – на 7707 грн.

Таким образом, сумма его криптоинвестиций составляет 21 622 грн (около $570). Активы он хранит на криптобирже Binance. В биткоин Скомаров начал инвестировать в 2021 году, а два других актива докупил в прошлом году.

Следует отметить, что в декларации за 2022 год стоимость его криптовалюты оценивалась примерно в 18 тыс. грн. С тех пор он продал свои монеты AVAX и увеличил позицию в ETH и BNB. В 2021 году Александр Скомаров тоже декларировал криптовалюту.

Кроме того, за 2023 год Скомаров задекларировал:

более 2,1 млн. грн. заработной платы в НАБУ (то есть около 177,3 тыс. грн. в месяц);

$18 тыс. и 1,5 тыс. евро наличными;

более 158 тыс. гривен, 5,7 тыс. евро и $6,1 тыс. совокупно на различных банковских счетах.

право совместной собственности на жилой дом;

два паркоместа;

автомобили Ford Fusion и Mitsubishi Outlander.

Ранее OBOZ.UA писал, что криптовалюту задекларировала и другая кандидатка на должность главы НАПК Екатерина Каплюк. Впрочем, она вложила значительно больше средств в виртуальные активы – на момент покупки ее криптоинвестиции оценивались в 167,6 тыс. грн. Всего в 2023 году она владела 31 разными криптовалютами.

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