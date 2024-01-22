Биткоин и еще 30 монет: кандидатка на место главы НАПК показала, какую криптовалюту купила

Кандидатка на пост главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины (НАПК) Екатерина Каплюк инвестировала свои средства в 31 криптовалюту. Всего она более пяти лет активно покупает виртуальные активы.

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Это следует из налоговой декларации Каплюк. В целом, на момент покупки ее криптоинвестиции оценивались в 167,6 тыс. грн.

В частности, ей принадлежит 0,01145 BTC в эквиваленте 5510 грн. Первую покупку биткоина она совершила еще в 2018 году. Но больше всего Каплюк инвестировала в криптовалюту SHIB – она владеет мем-коинами на 33,2 тыс. грн. Также ей принадлежат такие активы как USDT, DOGE, ETH, SOL, LTC, MATIC, LUNC и другие.

"У меня действительно есть вся эта криптовалюта на счету на бирже Binance. Иметь криптоактивы не запрещено, и до полномасштабного вторжения можно было легко перевести деньги в гривне на счет Binance. Вчера дополнительно получила полную историю транзакций, если комиссия запросит ее, чтобы соотнести зачисленные средства со списаниями с моей карточки", – прокомментировала Каплюк свои криптоинвестиции "Судебно-юридической газете".

Кроме криптовалюты, она задекларировала 14 тыс. долларов наличными, а также 27,2. евро в Sparkasse KolnBonn.

В прошлом она уже работала в НАПК в 2020-2022 годах. Вначале она занимала должность внештатной советницы главы ведомства Александра Новикова, а затем – главного специалиста отдела мониторинга образа жизни чиновников в Департаменте спецпроверок. Именно в этот период ею приобретена основная масса цифровых активов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в НАБУ раскрыли детали громких расследований c применением криптовалюты. В ведомстве утверждают, что не видят массового использования криптовалюты в коррупционных преступлениях.

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