Как работает цикл крипторынка: простое руководство для тех, кто хочет инвестировать

Криптовалюты не растут или падают случайно – рынок работает по циклическому сценарию. Знать, когда именно рынок входит в фазу роста, а когда – в спад, помогает инвесторам минимизировать риски и оптимизировать инвестиции.

Что же такое рыночный цикл?

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Рыночные циклы – это повторяющиеся фазы развития ценового тренда на финансовых рынках, включая криптовалютный:

фаза накопления , когда опытные участники покупают активы при низкой волатильности;

, когда опытные участники покупают активы при низкой волатильности; фаза разгона (markup ), характеризующаяся стремительным ростом спроса и цен;

), характеризующаяся стремительным ростом спроса и цен; фаза распределения , когда крупные игроки фиксируют прибыль;

, когда крупные игроки фиксируют прибыль; фаза коррекции или медвежьего тренда (markdown), в которой цены падают из-за массовых продаж и снижения интереса.

Понимание этих четырех этапов помогает трейдерам вовремя открывать позиции в начале роста и закрывать их до начала спада, снижая риски и повышая эффективность стратегии.

Чем особенный крипторынок?

В отличие от традиционных, крипторынок менее регулируемый и более волатильный. Здесь все происходит быстрее: новости, технологии, обновления, хайп. Все это влияет на циклы – и они часто сжимаются в месяцы, а не годы.

Что движет циклом криптовалютного рынка?

Цикл криптовалютного рынка движется рядом ключевых факторов, среди которых можно выделить:

Макротенденции и внешние факторы – глобальные экономические события, такие как финансовые кризисы, инфляция, изменения в валютных курсах или общее ухудшение экономической ситуации, могут вызвать рост интереса к криптовалютам как альтернативным активам. Также на рынок влияют геополитическая нестабильность и спрос на цифровые активы в качестве хеджирования от рисков.

– глобальные экономические события, такие как финансовые кризисы, инфляция, изменения в валютных курсах или общее ухудшение экономической ситуации, могут вызвать рост интереса к криптовалютам как альтернативным активам. Также на рынок влияют геополитическая нестабильность и спрос на цифровые активы в качестве хеджирования от рисков. Регуляторные и технологические катализаторы – изменения в законодательных инициативах и регулировании криптовалютных рынков могут стать как фактором роста, так и падения цен.

– изменения в законодательных инициативах и регулировании криптовалютных рынков могут стать как фактором роста, так и падения цен. Участие институциональных инвесторов – увеличение интереса со стороны крупных финансовых институтов, таких как банки, хедж-фонды, инвестиционные компании, а также официальные заявления крупных игроков о планах инвестировать в криптовалюты, часто приводит к увеличению ликвидности и росту цен.

Что также стоит учитывать?

Халвинг – это событие, происходящее примерно раз в четыре года, когда вознаграждение майнеров за блок уменьшается в два раза. Снижение вознаграждения приводит к уменьшению темпов эмиссии новых монет, что, при прочих равных условиях, может повысить их ценность. Исторически после халвинга наблюдается рост цен на биткоины

– это событие, происходящее примерно раз в четыре года, когда вознаграждение майнеров за блок уменьшается в два раза. Снижение вознаграждения приводит к уменьшению темпов эмиссии новых монет, что, при прочих равных условиях, может повысить их ценность. Исторически после халвинга наблюдается рост цен на биткоины Технические анализаторы используют различные индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) или скользящие средние (SMA), чтобы определить уровни перекупленности или перепроданности актива. Эти инструменты помогают прогнозировать возможные развороты тренда и оптимальные моменты для входа или выхода из рынка. Дополнительно можно использовать паттерны, такие как "голова и плечи" или "двойная вершина", что может еще точнее указать на вероятные изменения тренда и укрепить стратегию принятия решений.

Как понять, на какой фазе вы сейчас?

В фазе накопления – цена стабильна, активность низкая.

На этапе роста – стремительный интерес и новости о "бычьем" рынке.

Во время распределения–- появляются сомнения, а крупные игроки продают.

В фазе падения – паника, снижение спроса, новости о "крахе".

Какие стратегии работают в циклах?

DCA (усреднение) – регулярная покупка независимо от цены.

– регулярная покупка независимо от цены. Свинг-трейдинг – покупка на спадах, продажа на пиках.

покупка на спадах, продажа на пиках. Trend following – следование за трендом с использованием теханализа.

следование за трендом с использованием теханализа. Мониторинг настроений – соцсети, индекс страха и жадности.

Циклы – не магия, а закономерность. Знание фаз, индикаторов и правильная стратегия позволяют избежать эмоциональных решений и действовать с холодным умом. Особенно в периоды, когда рынок качает.