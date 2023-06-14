Как купить биткоин за гривну: пошаговая инструкция

С момента своего появления классическим способом получить криптовалюту биткоин был майнинг. Однако этот процесс довольно дорогостоящий и длительный, поэтому абсолютное большинство начало отдавать предпочтение покупателю BTC (биткоина).

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Ранее купить биткоин за гривны можно было несколькими способами: через централизованные и децентрализованные криптовалютные биржи или обменники криптовалют. Однако Нацбанк ограничил возможность пополнения аккаунтов криптобирж с украинских банковских карт, что несколько сузило возможности криптосообщества.

OBOZREVATEL рассмотрел разные способы купить биткоин за гривну и определил, какие из них доступны для граждан Украины.

Как выбрать площадку?

Среди разнообразия проектов для обмена реальных денег (фиата) на криптовалюту можно выделить два основных типа:

централизованные криптовалютные биржи;

криптообменники.

Первое, чем такие платформы отличаются друг от друга: размер комиссии и скорость обмена. Стоимость сделки может значительно варьироваться между площадками. Главные факторы, от которых зависит скорость обмена – это нагрузка на сеть, время обработки транзакций и пропускная способность платформы.

Также из-за угрозы кибератак следует выбирать надежные площадки, проверенные независимыми аудиторами. К таковым относится одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT. Согласно аудитам компании по кибербезопасности Hacken.io и сертификационной платформы CER.live, она отвечает самым высоким требованиям к уровню безопасности и входит в тройку самых безопасных бирж с высоким рейтингом ААА.

Следует учитывать и расположение площадки, то есть место регистрации самой компании – некоторые страны могут ограничивать количество криптовалюты, которую можно купить или продать. Также лимиты могут вводить и сами площадки – например, ограничивая количество активов, которые можно купить или продать в течение суток или другого периода времени.

Поэтому, прежде чем доверить свои средства площадке, следует исследовать публичную информацию, опубликованную компанией и узнать как можно больше о ней самой.

Где купить биткоин за гривну?

Ранее за обменом украинской валюты на "цифровое золото" украинцы чаще всего обращались к централизованным криптобиржам. Впрочем, стоит отметить, что покупать целый BTC вовсе не обязательно.

Биткоин можно разделить на более мелкие единицы, наименьшая из которых называется "Сатоши". Каждый биткоин состоит из 100 млн "Сатоши" – если вы не хотите покупать весь BTC, вы можете приобрести любое количество "Сатоши", которое хотите.

Также следует помнить о минимальной сумме сделки – на некоторых биржах необходимо иметь на балансе определенную сумму, например 5 USDT.

Централизованные криптобиржи

Самым доступным и понятным способом купить криптовалюту справедливо считаются централизованные биржи криптовалют. Такие площадки сравнимы с фондовыми биржами в традиционной финансовой системе, но базовыми активами для них являются биткоин и другие криптовалюты.

Многие украинцы предпочитают WhiteBIT, которая является одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж с украинскими корнями. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. Еще одним важным аспектом является высокий объем торгов – самый высокий среднесуточный показатель составляет более $2,5 млрд.

Кроме того, после обновления платформы биржи скорость ее торгового ядра увеличилась в 10 раз, что позволило одновременно обрабатывать значительно большее количество сделок. Таким образом, теперь больше пользователей могут обслуживаться одновременно.

Купить биткоин на бирже просто. Для этого следует выполнить четыре шага:

Зарегистрироваться;

Верифицировать свою личность;

Пополнить баланс;

Обменять гривну на криптовалюту.

Регистрация на WhiteBIT стандартна. Чтобы создать аккаунт, следует заполнить регистрационную форму, указав электронную почту и пароль, после чего – подтвердить почту с помощью кода, поступающего в электронном письме.

Те, у кого есть приложение Дія, смогут пройти верификацию через несколько минут. Для этого необходимо:

Открыть “Верификация" в настройках аккаунта и выбрать подтверждение через приложение; Открыть Дію, отсканировать QR-код и подтвердить передачу документов.

Тем, у кого Дії нет, нужно заполнить анкету с личными данными, а также загружать фото документов и селфи. Уведомление о результатах проверки должно поступить в течение 24 часов.

Чтобы купить биткоин, необходимо внести средства на свой счет биржи. Для этого нужно:

Открыть "Балансы" и выбрать "Общий"; Среди предлагаемых активов найти тикер UAH и нажать "Пополнить"; Выбрать платежную систему. Важно: из-за ограничения Нацбанка пополнить собственный баланс на бирже в гривне возможно только через платформу GEO Pay – для этого на ней нужно зарегистрироваться и пополнить собственный счет, и следует учитывать, что комиссия за эту операцию составляет 5 гривен + 1,5% от суммы пополнения; Ввести сумму, нажать "Запрос" и подтвердить начисление через форму.

В среднем средства засчитываются в течение часа. После этого их можно обменять или потратить на покупку BTC. Минимальный объем биткоина, который можно купить на бирже – 0,0001 BTC.

Самым простым способом получить биткоины является обмен фиатной валюты. Первое, что нужно сделать – перевести средства с основного баланса на торговый, через который осуществляются все торговые операции. Для этого напротив тикера UAH нужно нажать "Перевести", указать желаемую сумму и подтвердить операцию – она будет выполнена автоматически.

Купить криптовалюту за гривну тоже просто. Для этого необходимо:

открыть "Быстрый обмен" в разделе "Торговля";

выбрать среди доступных валют гривну и указать, сколько средств вы хотите обменять на криптовалюту;

подтвердить операцию, нажав соответствующую кнопку.

Кроме того, купить биткоин можно и через спот-терминал биржи или на главной странице площадки. Как и в случае быстрого обмена, для этого необходимо выбрать среди доступных валют гривну, указать необходимую сумму для обмена и нажать "Обменять".

Обменник криптовалют

Еще одним способом обменять гривню на биткоин является криптобанкоматы – это аналог банкомата, позволяющий покупать и продавать криптовалюты, в частности за наличные. Впрочем, по сравнению с другими методами этот имеет существенные недостатки: более высокие комиссии, ограничения на суммы операций и недостаточная разветвленность сети криптоматов (согласно данным Coin ATM Radar, в Украине их насчитывается всего 26).

Также OBOZREVATEL сообщал, что от биткоина или других криптовалют можно получать пассивную прибыль. Какие разновидности такого дохода, какие между ними отличия и более подходящие новичкам, читайте в материале на нашем сайте.

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