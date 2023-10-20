Как добиться успеха на бирже: 5 советов криптоновочкам

Криптотрейдинг – это отрасль, постоянно привлекающая все больше и больше людей. Впрочем, одной из основных ошибок многих новичков является стереотип, что это просто, легко и быстро, но после первых потерь большинство осознает, что это не так.

К торговле на рынке цифровых активов нужно подходить с максимальной внимательностью и ответственностью.

О принципах, которых следует придерживаться начинающим криптоновичкам, OBOZ.UA узнал из учебного видео WhiteBASE: trading, которое подготовила криптобиржа WhiteBIT.

Цель трейдера

Перед началом любых активных действий на криптобирже следует сформулировать для себя цель, а также желаемый конечный результат трейдинга. К примеру, это может быть:

Видео дня

ежедневная торговля с целью получения постоянного источника дохода;

долгосрочные инвестиции для сохранения собственного капитала от инфляции;

краткосрочные инвестиции с целью дополнительного дохода.

Такие цели отличаются по рискам, с которым встретится трейдер, а также имеют разные методы и стратегии для достижения.

Только сформулировав собственные цели, пользователь сможет оценить, сколько времени для обучения и непосредственной торговли он может выделить и какие риски он готов взять на себя. И тогда удастся определить, насколько поставленная цель достижима.

Капитал для инвестиций

Определив цель, которую стремится достичь трейдер, следующим его шагом будет просчитать, сколько средств он готов вложить в это. Стоит отметить, что из-за волатильности криптовалют начинающим инвесторам не рекомендуется вкладывать в этот актив ссудный капитал.

Оптимальным вариантом для новичков будет разделить на две части средств, которые они планируют вложить в криптовалюту:

10% – капитал для обучения, экспериментов и поиска своей торговой стратегии;

90% – главные средства для криптоторговли, но использовать их рекомендуется только проверив удачливость избранной стратегии на не менее полугодовой практике.

Нужно быть готовым, что тренировочные средства могут быть утеряны, поскольку именно их трейдер будет использовать для обучения.

На этом пути могут пригодиться тестовые криптовалюты, например Demo-токен от WhiteBIT. Это "учебный" актив – его невозможно купить, поскольку он выдается бесплатно именно для тестовой торговли и знакомства с функционалом биржи

Зарегистрированные пользователи платформы могут получить тестовые 0,5 DBTC (аналог биткоина) и 1000 DUSDT (аналог стейблкоина USDT). Они не имеют срока годности и разрешают:

освоить функционал биржи без риска потерять реальные средства; отточить свои технические навыки; протестировать избранную торговую стратегию.

Как активировать Demo Token подробнее можно посмотреть на видео.

В то же время следует учесть, что трейдинг не может гарантировать стабильность дохода. Не исключено, что доходность в одном месяце может быть плюсовой, а в другом – отрицательной. Впрочем, хорошим результатом можно считать, если удастся выйти на прибыльность по итогам полугода трейдинга.

Обучение

Успех на крипторинке можно приблизить, освоив базовые знания о механике рынка и различных стратегиях торговли.

Следует отметить, что для желающих овладеть знаниями об основных аспектах криптовалют на платформе Дія.Освіта запустили учебный проект "Криптограмотность и блокчейн", разработанный при поддержке WhiteBIT. Он состоит из четырех модулей, охватывающих более 100 часов разнообразной информации и позволяющих научиться:

безопасно пользоваться криптокошельков;

различать виды криптовалют;

понимать возможности и риски трейдинга и просчитывать потенциальный доход;

создавать NFT и DAO;

обеспечивать свои криптоактивы.

И следует помнить о главном правиле торговли криптовалютой: участники рынка могут контролировать только свои убытки и свои риски. Поэтому залогом прибыльной торговли является идеально выстроенный риск-менеджмент. Больше о риск-менеджменте можно узнать на WhiteBASE: trading.

Выбор криптобиржи

Поняв общую механику рынка и выбрав для себя методы анализа и прогнозирования рынка, можно перейти к выбору надежной криптовалютной биржи. В частности, нужно узнать, как площадка защищает активы пользователей.

К примеру, 96% цифровых активов WhiteBIT размещены на холодных кошельках. А для блокировки атак хакеров используется Web Application Firewall (WAF).

В целом высокие стандарты безопасности подтверждены аудиторами одной из ведущих компаний по предоставлению услуг в сфере кибербезопасности Hacken.io и сертификационной платформы CER.live, которые включили WhiteBIT в топ-3 самых безопасных бирж с высоким рейтингом ААА.

Помимо безопасности, пользователи биржи должны понимать значение каждой кнопки в терминале торговой платформы, который они выбрали. А также понимать, какой результат будет при избрании того или иного торгового ордера. Это важно, чтобы ни на что не отвлекаться при торговле, кроме изменения цен.

Поэтому предварительно следует провести подготовительную работу и протестировать все типы ордеров на бирже.

Анализ

Последний шаг, который поможет успешно торговать криптовалютами – постоянная ежедневная торговля (особенно в начале), а также ведение статистики. Фиксировать и анализировать результаты важно, чтобы избежать повторяющихся ошибок.

Только разбирая каждый трейд (точки входа, причины, а также место покупки и продажи актива и другие данные) можно заметить собственные ошибки, а также определить свои сильные стороны. Соответствующие выводы позволят отшлифовать свою торговую стратегию.

Также OBOZREVATEL ранее сообщал, что разные инструменты криптобирж позволяют зафиксировать прибыль или ограничить потери трейдеров во времена волатильности на рынке. Больше о таких средствах читайте в материале на нашем сайте.

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