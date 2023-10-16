Итальянский автогигант будет принимать криптовалюту: сколько биткоинов придется заплатить

Автомобили Ferrari теперь можно приобрести за криптовалюту – биткоин, Ether и USDC. Новую услугу итальянский производитель спорткаров в тестовом формате запустил в США с помощью платежного сервиса BitPay.

Об этом заявил Reuters главный маркетинговый и коммерческий директор компании Энрико Галлиера. По его словам, от дилеров автокомпании поступало немало соответствующих запросов, поскольку среди их клиентов оказалось много криптоинвесторов.

"Некоторые из них – это молодые инвесторы, заработавшие свое состояние на криптовалютах. Некоторые – традиционные инвесторы, желающие диверсифицировать свои портфели", – отметил Галлиера.

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Согласно данным Reuters по состоянию на 2022 год минимальная стоимость нового Ferrari составляла $200 тыс. Таким образом, исходя из курса биткоина (по состоянию на 16 октября BTC торгуется на уровне $28,1 тыс.), элитное авто можно будет купить за 7,1 BTC.

Также на принятое решение повлияло то, что криптотрасль сделала многое для того, чтобы стать "зеленее" – в частности, было внедрено много новейших технологий, а среди источников энергии увеличилась доля возобновляемых. "Это совпадает с нашей целью – достичь углеродной нейтральности к 2030 году", – объяснил топ-менеджер Ferrari.

Галлиера не назвал количество автомобилей Ferrari, которое планируется продать за криптовалюту. Впрочем, по официальным данным, за первое полугодие 2023 года на американский рынок было отправлено более 1800 автомобилей этого бренда.

Представитель компании добавил, что Ferrari имеет плотный график бронирования автомобилей до 2025 года. По его словам, большинство американских дилеров уже согласились добавить возможность оплаты криптовалютой.

Следующим в очереди после США находится европейский регион, где планируется начать принимать крипту не позднее первого квартала 2024 года. Позже инновационный метод будет распространен на другие регионы, где легализована криптовалюта.

Энрико Галлиера поспешил заверить будущих клиентов, которые решат платить криптовалютой, что их не ждут никакие дополнительные комиссии, а стоимость виртуальных активов будет соответствовать обычной.

Также OBOZ.UA писал, что автокомпания Honda тоже решила продавать свои автомобили за криптовалюту. Виртуальные монеты будут принимать также за лизинг или аренду автомобилей и мотоциклов.

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