Honda за биткоин: компания начала продавать машины за криптовалюту

Клиенты Honda Motor Co. смогут купить автомобили и другую продукцию компании за биткоин и другие криптовалюты. Это стало возможным благодаря партнерству с платежной платформой FCF Pay.

О новом партнерстве сообщили в микроблоге X FCF Pay. Компания допускает использование около 100 различных криптоактивов, включая биткоин, Ethereum (ETH), XRP, Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), PEPE и другие. Комиссия за сделку составит 2% + минимальный сбор.

Кроме покупки, криптовалюта принимается в качестве платы за лизинг или аренду автомобилей и мотоциклов Honda. На старте проекта услугой можно будет воспользоваться в США, но позже это станет возможно и в других странах.

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Стоит отметить, что это уже не первый японски автопроизводитель, который решил принимать криптовалюту за свои машины. Ранее компания SBI Motor SBI Motor также приняла решение, разрешив клиентам платить биткоинами и Dogecoin.

Кроме того, в 2021 году Tesla решила принимать оплату за свои электрокары в биткоинах, но вскоре отказалась от этой идеи. Директор компании, американский миллиардер Илон Маск, пообещал, что электромобили его бренда вновь начнут продавать за биткоины, когда первая криптовалюта станет более экологичной.

В 2023 году японский автопроизводитель Nissan решил освоить сферу Web3, зарегистрировав в США четыре товарных знака для брендов Infiniti, Nismo и Nissan, связанных с этим направлением. Планы компании распространяются на создание виртуальных объектов (одежды и автомобилей), цифрового магазина, NFT-маркетплейса и метавселенной.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что Илон Маск также занялся выпуском духов за криптовалюту. Купить парфюм Burnt Hair можно было за мем-коин Dogecoin.

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