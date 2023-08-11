Использовать криптоактивы станет удобнее: WhiteBIT и Visa подписали меморандум

WhiteBIT, одна из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения, и Visa, мировой лидер в области цифровых платежей, подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству на рынках региона CEMEA, включающего страны Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Цель сотрудничества – помощь WhiteBIT в построении устойчивых отношений с банками и финтех-компаниями, являющимися партнерами Visa и заинтересованными во внедрении продуктов, связанных с криптоактивами.

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Криптовалюты достигают чрезвычайного уровня принятия во всем мире. В частности, Европа может скоро стать лидером в массовом внедрении технологии блокчейн и цифровых активов благодаря внедрению там инновационных законодательных норм, что предоставит банкам более четкие правила для безопасного взаимодействия с криптоиндустрией.

Именно поэтому WhiteBIT, одна из крупнейших криптобирж в Европе, намерена эффективно ответить на растущий спрос европейцев на криптовалюты, разработав собственное решение для удобного использования криптоактивов. Сотрудничество с Visa поможет WhiteBIT получить бесценный опыт, поскольку Visa уже имеет более 50 партнерств с лидирующими криптами платформами по карточным программам, чтобы сделать легкими конвертацию и расход цифровых валют у более 70 миллионов торговцев по всему миру,

Основатель и генеральный директор WhiteBIT Владимир Носов заявил: "Глобальная цель и миссия нашей компании – достижение массового внедрения технологии блокчейн. Потому что мы уверены, что будущее человечества – это цифровые технологии. Поэтому для нас чрезвычайно важно иметь Visa в роли нашего стратегического партнера для достижения этой цели. Сотрудничество с таким глобальным лидером поможет нам интегрировать криптовалюты в основной финансовый сектор и привлечь еще больше банковских партнеров во всем мире, благодаря этой синергии традиционных финансовых игроков и инновационной криптобиржи, владельцы криптоактивов будут иметь еще больше возможностей".

Visa постоянно исследует новые способы осуществления повседневных платежей, и криптовалюта ощутимо влияет на то, как люди распоряжаются своими деньгами. Мы видим большой потенциал в продуктах, связанных с криптовалютами. Такие решения позволяют клиентам поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных. активов, легко взаимодействовать со своими средствами, получая доступ к нашей платежной инфраструктуре. Пользователи могут безопасно тратить деньги с помощью карт Visa во всем мире, где принимают Visa. Подписав Меморандум с WhiteBIT, мы собираемся помочь компании совместно с банками и финтех-компаниями внедрять карточные программы там, где действует соответствующее законодательство", – прокомментировал Старший директор по стратегическим партнерствам и финтеху Visa CISSEE, Евгений Лисняк.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. WhiteBIT была основана в 2018 году. Корни команды – украинцы. В настоящее время компания насчитывает 1000 специалистов. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 цифровых активов и 10 государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд.

Visa – мировой лидер в области цифровых платежей. Компания стремится соединить мир с помощью наиболее инновационной, надежной и безопасной платежной сети, что позволит отдельным лицам, предприятиям и экономикам процветать. Передовая глобальная процессинговая сеть VisaNet обеспечивает безопасные и надежные платежи по всему миру и обрабатывает более 65 000 сообщений о транзакциях в секунду. Неутомимое внимание компании к инновациям является катализатором быстрого роста электронной коммерции на любом устройстве и движущей силой мечты о безналичном будущем для всех и везде.

Также OBOZREVATEL ранее сообщал о партнерстве WhiteBIT из MoneyGram и Stellar Development. Благодаря этому у украинцев появилась возможность конвертировать цифровую валюту сразу в наличные деньги.

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