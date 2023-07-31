Партнерство WhiteBIT и MoneyGram позволило украинцам обменивать USDC на наличку

Криптовалютная биржа WhiteBIT заключила партнерство с MoneyGram и Stellar Development, благодаря чему у украинцев появилась возможность конвертировать цифровую валюту сразу в наличные деньги. Теперь верифицированные пользователи биржи из Украины могут обменивать напрямую стейблкоин USDC в наличную гривну, доллар и евро в привлеченных отделениях MoneyGram на территории Украины.

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Основанный на блокчейне Stellar сервис является единственной возможностью конвертировать криптовалюту сразу в наличные для криптосообщества WhiteBIT в Украине. Таким образом, компания пытается сделать пользование криптовалютами еще более удобным, ведь это возможность быстро получить наличку для пользователей криптобиржи из Украины. Это один из следующих шагов стратегии компании по распространению блокчейна и криптовалют в криптосообществе.

Для конвертации USDC авторизованному пользователю биржи нужно перейти к основному балансу своего аккаунта WhiteBIT, найти USDC и нажать "Вывести", а затем выбрать MoneyGram как способ снятия. Далее необходимо выбрать желаемую валюту наличных и пройти подтверждение личности в MoneyGram. После подтверждения транзакции в деталях операции можно посмотреть контрольный номер.

Для получения наличных денег в отделении нужно предоставить свои документы и контрольный номер перевода. Следует заметить, что курс конвертации рассчитывается MoneyGram.

Для популяризации сервиса услуга будет предоставляться без комиссии до июня 2024 года.

Ты задаешь уровень, а WhiteBIT предлагает удобные решения и интегрирует криптовалюту в повседневную жизнь.

Как уже сообщалось, WhiteBIT – это одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. WhiteBIT была основана еще в 2018 году. В настоящее время компания насчитывает 1000 специалистов. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд.

Миссия компании состоит в предоставлении удобных и безопасных криптуслуг и широком внедрении блокчейна в мире. WhiteBIT вместе с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия" и платформой Дія.Цифрова освіта создает образовательные продукты для получения исчерпывающих и профессиональных знаний о блокчейн технологии, сотрудничает с МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольного клуба "Барселона" и киберспортивной платформы FACEIT.