Искусственный интеллект о криптовалюте: ChatGPT ответил на самые волнующие вопросы

По состоянию на 2024 год криптовалюта стала довольно распространенным явлением, а украинцы уже занимаются криптотрейдингом или инвестируют свои средства в виртуальные активы. Впрочем, у многих все еще могут возникать разнообразные вопросы, касающиеся криптоиндустрии.

Ранее мы уже общались с украинскими политиками и представителями отрасли по поводу перспектив ее развития в Украине. Также мы узнали советы опытных украинских криптоблогеров новичкам.

Теперь OBOZ.UA решил обратиться к современным технологиям и задал несколько важных вопросов о криптовалюте чат-боту ChatGPT. Что искусственный интеллект думает о дальнейшем развитии криптотрасли в Украине, на какие активы советует обратить внимание, а также от каких ошибок предостерегает новичков, читайте в нашем спецпроекте.

На что в первую очередь обратить внимание новичку?

Прежде всего, мы спросили у ChatGPT, как избежать многих распространенных ошибок и обеспечить более успешный старт в мире криптовалют. Для этого чат-бот рекомендует направить внимание на следующее.

Безопасность

Новичку следует научиться правильно сохранять свои криптовалютные активы, используя надежные кошельки и меры безопасности, такие как двухфакторная аутентификация.

Диверсификация и риск

Не стоит вкладывать все свои деньги в одну криптовалюту или проект, поэтому диверсификация поможет снизить риск потерь.

Регулирование и правовой статус

Важно узнать правовой статус криптовалюты в своей стране и какие-либо ограничения или требования по ее использованию.

Личный ключ

Тщательно сохраняйте свой приватный ключ – именно он позволяет получить доступ к криптоактивам. Его потеря может привести к невосстановимой потере средств.

Самоконтроль и рассудительность

Не вкладывайте больше средств, чем вы можете позволить себе потерять. Делайте обдуманные инвестиции и избегайте эмоциональных решений.

Образование и понимание

Прежде, чем начать инвестировать или использовать криптовалюту, важно тщательно освоить основы технологии, а также риски, связанные с ней.

Стоит отметить, что украинцы могут бесплатно повысить уровень своих знаний о криптовалюте и блокчейне. В частности это можно сделать, пройдя безвозмездный курс "Криптограмотность и блокчейн", разработанный национальной образовательной платформой Дія.Освіта совместно с одной из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины WhiteBIT.

Кроме того, на YouTube-канале криптобиржи опубликовали видеокурс WhiteBASE: trading, который может быть полезен тем, кого привлекает криптоиндустрия.

Преимущества и недостатки криптовалюты для обычных людей

ChatGPT называет следующие преимущества виртуальных активов:

Децентрализация : криптовалюта работает без центрального управления, что позволяет уменьшить влияние правительств и финансовых учреждений на финансовые операции;

: криптовалюта работает без центрального управления, что позволяет уменьшить влияние правительств и финансовых учреждений на финансовые операции; Простота транзакций : отправка и получение криптовалют может быть очень быстрой и удобной, особенно для международных платежей;

: отправка и получение криптовалют может быть очень быстрой и удобной, особенно для международных платежей; Низкие комиссии : невысокая стоимость обработки транзакций сетью;

: невысокая стоимость обработки транзакций сетью; Возможности инвестирования: криптовалюта может стать средством инвестирования с большим потенциалом прибыли, хотя такой подход имеет свои риски.

К недостаткам ChatGPT отнес волатильность курса криптовалюты, уязвимость некоторых криптопроектов к кибератакам, отсутствие четкого криптовалютного законодательства в большинстве стран, а также то, что такие активы все еще принимает очень ограниченное количество торговых точек.

"В целом, криптовалюта имеет потенциал как для улучшения финансовой свободы, так и больших рисков. Ее использование требует осторожности и понимания ее особенностей", – резюмировал искусственный интеллект.

Безопасность криптовалюты

ChatGPT отметил, что криптовалюта базируется на криптографических принципах безопасности, которые делают ее очень труднодоступной для взлома или манипуляций. "Большинство известных криптовалют с большой рыночной капитализацией имеют высокий уровень безопасности, и излом их криптографических принципов является очень сложной задачей", – уверен чат-бот.

Но способы, которые могут быть использованы для взлома криптовалюты, все же существуют:

Атака 51%

Это атака, при которой злоумышленники контролируют большинство вычислительной мощности сети криптовалюты, чтобы изменять транзакции, отказываться от подтверждения операций или удваивать затраты. Однако для большинства известных криптовалют это требует чрезвычайно больших затрат на оборудование и электроэнергию, поэтому маловероятно.

Квантовые компьютеры

Теоретически квантовые компьютеры могут быть использованы для взлома некоторых криптографических протоколов, но на сегодня они еще не достигли достаточной мощности.

Социальный инжиниринг

Злоумышленники могут пытаться использовать социальный инжиниринг или мошенничество, чтобы получить доступ к личным ключам или другим конфиденциальным данным пользователей криптовалют.

Ошибки в реализации или протоколах

Ошибки разработчиков могут привести к уязвимости, которые могут использоваться злоумышленниками для атаки.

Перспективы развития в Украине

Украина демонстрирует растущий интерес к криптовалютам и блокчейн-технологиям, и эта отрасль имеет потенциал для развития, утверждает ChatGPT. Впрочем, насколько успешным это окажется, будет зависеть от ряда факторов.

Регулирование

Украина может принять более четкие и благоприятные правовые условия для криптовалют и блокчейн-проектов, что будет способствовать развитию этой отрасли и привлечению инвестиций.

Инфраструктура

Развитие криптовалютной инфраструктуры включает увеличение количества бирж, кошельков, платежных систем и других сервисов, способствующих принятию и использованию криптовалют.

Инновации

Украина может стать местом для разработки новых блокчейн-проектов и криптовалютных стартапов, решающих реальные проблемы и стимулирующих инновации в различных сферах, таких как финансы, логистика, медицина и т.д.

Экономическое развитие

Криптовалюты могут стать дополнительным источником инвестиций и стимулировать развитие технологического сектора и экономики в целом.

Взаимодействие с международными партнерами

Украина может укрепить сотрудничество с международными партнерами в сфере криптовалют и блокчейн-технологий, что позволит обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты.

Стоит отметить, что украинское криптосообщество уже неоднократно призвало как можно быстрее принять соответствующее регулирующее законодательство. От промедления предостерег и основатель и СЕО WhiteBIT Владимир Носов – он предупредил, что Украина может потерять лидирующие места в рейтингах освоения криптовалют.

"Законодательство должно работать. Чем быстрее это будет, тем лучше. И будет очень круто, если другие учреждения подтянутся и будут соответствовать высоким стандартам налогообложения и ведения бизнеса", – заявил Носов на январском ивенте "Блокчейн DRIVE", посвященном вопросу легализации виртуальных активов в Украине. .

А какую криптовалюту следует выбрать украинцу?

Чат-бот считает, что выбор криптовалюты зависит от конкретных целей покупателя, а также рискового профиля и знаний о рынке виртуальных активов. Однако, по мнению искусственного интеллекта, украинцев могут заинтересовать "мастодонты" крипторынка:

Bitcoin (BTC) – самая известная и ликвидная криптовалюта, которая может быть как средством сохранения стоимости, так и инвестиционным активом;

– самая известная и ликвидная криптовалюта, которая может быть как средством сохранения стоимости, так и инвестиционным активом; Ethereum (ETH) – криптовалюта одноименной платформы для разработки разумных контрактов и децентрализованных приложений (DApps), открывающая множество возможностей для различных приложений.

Обе криптовалюты представлены на большинстве криптовалютных бирж. А на криптобирже WhiteBIT купить биткоин можно в несколько кликов.

Зарегистрированные и проверенные клиенты могут воспользоваться услугой быстрого обмена. Для этого необходимо иметь на балансе необходимое количество активов (например, гривну), а также:

открыть "Обмен" в разделе "Торговля";

выбрать валюты или активы, которые клиент будет обменивать, например, гривну и биткоин;

указать необходимое количество средств для обмена;

Для подтверждения операции следует нажать "Купить".

Популярные криптомонеты февраля 2024 года

Впрочем, кроме флагманских криптовалют BTC и ETH, за которыми рекомендует следить искусственный интеллект, можно уделить внимание и меньшим активам. Например, в феврале 2024 года в топе было несколько меньших альткоинов:

Starknet (STRK) – токен децентрализованной сети второго уровня StarkNet, созданной для улучшения масштабируемости блокчейна Ethereum;

Dymension (DYM) – монета блокчейна dYmension, на которой базируются ролапы (особые децентрализованные приложения) для вертикального масштабирования экосистемы Cosmos;

– монета блокчейна dYmension, на которой базируются ролапы (особые децентрализованные приложения) для вертикального масштабирования экосистемы Cosmos; Jupiter (JUP) – криптовалюта децентрализованной криптобиржи Jupiter Project;

– криптовалюта децентрализованной криптобиржи Jupiter Project; WhiteBIT Coin (WBT) – нативная монета экосистемы WhiteBIT, в которую, кроме одноименной криптобиржи, также входит блокчейн Whitechain, децентрализованная площадка WhiteSwap и криптопроцессинговый сервис Whitepay.

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