Инвестор вложил $250 в малоизвестную криптовалюту и стал миллионером за 4 дня

Криптовалюта PEPE, хоть и появилась совсем недавно, но уже успела наделать шуму в сообществе, благодаря росту как своей рыночной капитализации, так и курса самого токена. Уже несколько инвесторов стали миллионерами, вложив деньги в этот актив. Вот только с обналичиванием денег могут случиться трудности.

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Криптовалюта PEPE появилась 15 апреля – она посвящена герою выпущенного в 2005 год комикса Boy's Club, лягушенку Пепе, который позже стал интернет-мемом. Спустя всего четыре дня после начала торгов рыночная капитализация актива превысила $150 млн, о чем говорят данные криптоплатформы Unusual Whales.

С момента запуска курс мемкоина вырос более чем на миллион процентов, хотя он все еще стоит ничтожно мало – по данным CoinGecko, достигнутый им максимум оценивается всего в $0,000000399788 за монету. Это сделало некоторых инвесторов, вложивших незначительные суммы, миллионерами (во всяком случае, номинально).

В частности, по данным платформы Lookonchain, 15 апреля один из них купил 5,9 трлн PEPE за 0,125 Ethereum (около $251 на тот момент). Уже к 19 апреля стоимость его инвестиций превысила $2 млн.

Другой покупатель тоже стал почти миллионером, потратив на эту криптовалюту всего $27 – этой суммы хватило на покупку более 2,5 трлн токенов PEPE. К 19 апреля его ставка взлетела до $870 тыс.

Впрочем, из-за проблем с ликвидностью токена реализовать эту прибыль у новоиспеченных миллионеров немного. Даже если спрос на монеты не снизится, для реализации 5,9 трлн токенов PEPE понадобится 46 200 лет, заявил рыночный аналитик компании Conotoxia Гжегож Дроздз изданию Decrypt.

“Любая попытка выйти из позиции быстрее может привести к падению цены даже ниже уровня покупки", – отмечает эксперт. Таким образом, “на бумаге" инвесторы могут быть миллионерами, но из-за недостаточно ликвидности в пуле они не получат свое богатство.

Также необходимо иметь в виду, что криптовалюты относятся к высокорисковым активам, поэтому предусмотреть их курс невозможно. В этой связи все инвестиции в них делаются исключительно на свой страх и риск.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что даже шуточная публикация в Twitter компании McDonald's привела к появлению новой криптовалюты. В сжатые сроки курс актива вырос более чем в 2800 раз.

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