ИИ-бот от Google заговорил по-украински: как использовать Bard

У украинцев появилась возможность протестировать главного конкурента чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT – ИИ-разработку Google Bard. Платформа стала доступной на украинском языке 13 июля.

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Об этом в своем Telegram сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Поговорить с Bard можно на официальном сайте Google.

"С сегодняшнего дня украинцы могут воспользоваться всеми возможностями разговорного бота на украинском языке и оптимизировать свое время", – пишет вице-министр.

Помимо поиска ответов на заданные вопросы, благодаря последним обновлениям Bard получил еще несколько функций. В частности, чат-бот научили голосовому воспроизведению найденных результатов, а также упорядочивать запросы для более удобной навигации между ними. Кроме того, у программистов появилась возможность экспортировать код Python не только в Google Colab, но и в Replit.

"Можно игнорировать искусственный интеллект или его бояться. Но лучше в нем разобраться, чтобы стать более профессиональным и успешным", – призывает Михаил Федоров.

От своего конкурента ChatGPT Google Bard отличается более узкой направленностью. Этот ИИ может не только искать ответы на заданные вопросы, но и также анализировать статьи и генерировать текст на основе заданной темы. Причем не одну, а сразу несколько версий, между которыми можно быстро переключатся, чтобы выбрать самый удачный вариант.

Ответы чат-бота адаптировать для разных возрастных групп. Аудиторию можно указать прямо в запросе (например, руководители, дети или люди преклонного возраста) – в зависимости от этого изменится и подача ответов.

Кроме того, нейросеть можно использовать для генерирования и отлаживания программного кода на десятках разных языках, в том числе C++, Java, Python и JavaScriptю. При этом чат-бот умеет переводить готовые строки с одного языка на другой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам стала доступна мобильная версия чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Первыми возможность протестировать его получили пользователи продукции Apple.

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