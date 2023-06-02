Мобильная версия ChatGPT стала доступной для Украины: что нужно знать

Украинцам стала доступна мобильная версия чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Первым протестировать его смогут пользователи продукции Apple.

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Стоит отметить, что компания OpenAI, разработавшая чат-бот, добавила официальное приложение в App Store еще в мае, но тогда он был доступен только для пользователей из США. Владельцам Android пока что придется подождать – в Google Play программы еще нет.

Это первая мобильная версия ChatGPT – прежде чат-ботом можно было воспользоваться только через браузер или сторонние приложения. Стоит учитывать, что приложение запустится только на устройствах с iOS версии от 16.1 (то есть, не старше iPhone 8).

По умолчанию для пользователей доступна бесплатная версия ChatGPT, которая работает на модели GPT-3.5 и ограничена выдачей 25 сообщений в три часа. Но тем, кто оформит ежемесячную подписку за $20, откроется доступ к GPT-4, которая обладает более широкими возможностями и актуальной базой знаний. При этом для обоих версий доступна функция голосового ввода.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо зарегистрироваться или ввести свои данные для входа. При этом история сессий пользователя с разных устройств сохранится.

Мобильное приложение ChatGPT вышло через шесть месяцев после запуска веб-версии чата. В OpenAI эту задержку объяснили ответственным подходом к разработке ИИ-технологий.

"Это обосновано нашей стратегией медленного и безопасного выпуска этих полезных инструментов в мир", – цитирует Wired пресс-секретаря компании Кайлу Вуд.

При этом для россиян программа по-прежнему остается недоступной.

Стоит отметить, что появление ChatGPT в App Store может помочь в борьбе с кибермошенниками. Ранее охранная компания Sophos заявила о появлении все большего числа поддельных приложений в мобильных маркетплейсах. Пользователей заманивают "бесплатными" приложениями, которые якобы предоставят им доступ к ChatGPT, но позже с них начинают взимать плату за подписку на фейковое приложение.

Также OBOZREVATEL сообщал, что украинские работодатели все чаще используют ChatGPT. Более половины из них назвали опыт применения искусственного интеллекта для подбора персонала полезным.

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