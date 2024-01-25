Хакеры украли данные десятков тысяч владельцев популярных криптокошельков: что делать пострадавшим

Хакеры заполучили данные пользователей Trezor, одного из самых известных производителей физических криптовалютных кошельков. На этом фоне им напомнили о правилах кибербезопасности – прежде всего, никому не передавать код восстановления.

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Представители Trezor сообщили, что причиной случившегося стал сторонний провайдер службы поддержки. Произошедший инцидент с безопасностью привел к утечке данных около 66 тыс. клиентов – в результате оказались затронутыми пользователи, которые взаимодействовали с сервисом с декабря 2021 года.

Хакеры получили в свое распоряжение имена, псевдонимы и адреса электронной почты обращавшихся в службу. В связи с этим команда Trezor уже разослала всем пострадавшим электронные письма с предупреждением о возможном фишинге.

Хотя атака произошла 17 января, с тех пор значительной активности хакеров в этом направлении зафиксировать не удалось. Но все же не менее 41 пользователя получили сообщения с запросом предоставить конфиденциальную информацию, связанную с seed-фразой кошелька.

Это является грубым нарушением кибербезопасности, поэтому в Trezor подчеркнули, что никогда не будут предлагать этого сделать. По словам представителей компании, никакие активы пользователей не пострадали в результате инцидента.

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