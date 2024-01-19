Кошельки в мире криптовалют: какие бывают и как выбрать лучший

Одним из краеугольных камней мира частных финансов является безопасность средств – их защита является едва ли не самым главным пунктом для любого инвестора. Этот принцип касается и мира криптовалют.

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Биткоин и другие виртуальные активы существуют только в электронном виде, поэтому они хранятся в специальных хранилищах – криптокошельках. Они могут быть самых разных типов, но в целом делятся на две большие категории: кастодиальные и некастодиальные.

Чем отличаются два типа таких кошельков и какие преимущества имеет каждый из них – в материале OBOZ.UA.

Принцип работы криптокошельков

В целом криптокошелек можно описать как инструмент для взаимодействия с блокчейн-сетью. В частности, для криптовалютных транзакций (отправки или получения активов), а также доступа к децентрализованным приложениям (DApp).

Чтобы упростить понимание новичками механизма работы криптокошельков, используется понятие "сохранение" криптовалюты. Однако на самом деле такие активы невозможно изъять из блокчейн-сети, где они хранятся на самом деле.

То есть криптовалютные кошельки генерируют информацию, необходимую для использования криптовалюты. Это возможно благодаря структуре криптокошельков, содержащих публичный и приватный ключи пользователя.

Публичный ключ имеет такое название, поскольку может быть доступен любым участникам блокчейна. Он генерирует адрес кошелька, который и используется для транзакций.

Частный ключ должен быть доступен только для владельца криптовалюты. Такой ключ используется как конфиденциальный пароль для подтверждения доступа к средствам. Имея приватный ключ, владелец криптовалюты может получить к ней доступ с любого устройства.

Так что поделить криптовалютные кошельки можно по принципу, кто именно хранит такие ключи – сам владелец криптовалюты или другая сторона. Такая сторона называется кастодиалом.

Кастодиальные криптокошельки

Главная особенность кастодиального криптокошелька заключается в том, что компания-поставщик услуги полностью контролирует имеющиеся в нем кошелек и активы. Львиная доля таких кошельков предоставляется централизованными биржами криптовалют (CEX).

К таким хранилищам можно отнести и европейскую криптобиржу с украинскими корнями WhiteBIT. Сохраняя частные ключи пользователей, биржа выступает посредником и облегчает их взаимодействие с блокчейн-технологией.

Это позволяет заключать торговые соглашения значительно быстрее, чем непосредственно через блокчейн, поскольку такие транзакции проходят через внутреннюю инфраструктуру биржи и не нуждаются в подтверждении в сети.

Кроме того, централизованные криптобиржи позволяют восстановить пароль к кастодиальным кошелькам пользователей, если он был потерян. Для этого необходимо выполнить условия для проверки безопасности, подтвердив свое лицо.

Также использование кастодиальных криптокошельков открывает перед пользователями криптобирж дополнительные возможности. К примеру, клиенты WhiteBIT могут не только торговать криптовалютой, но и получать пассивный доход.

Это возможно благодаря криптодепозиту – такая программа подойдет как новичкам в отрасли криптовалют, так и продвинутым трейдерам. К ее преимуществам можно отнести:

низкий входной порог – оформить криптодепозит можно, имея всего 50 USDT или 0,005 BTC;

высокий уровень доходности (до 18,64% годовых), что показатель зависит только от выбранного актива и продолжительности плана;

разнообразие доступных криптоактивов и планов – каждую из 30 предложенных криптовалют можно положить на срок от 10 до 360 дней;

разорвать план можно в любой момент – в таком случае клиент получит свои средства обратно, но без прибыли.

Сделать это можно в несколько кликов:

Открыть "Криптодепозит" в разделе Earn; Найти среди доступных активов нужный и нажать "Выбрать план"; В открывшемся окне указать, сколько активов будет перемещено в доходную программу и выбрать продолжительность плана; Если указанной криптовалюты хватает на балансе, остается только нажать "Выбрать план".

После истечения срока действия договора депозита криптовалюта вместе с процентами вернется на Основной баланс пользователя.

Стоит отметить, что именно кастодиал отвечает за сохранение криптовалюты. В частности, WhiteBIT создала страховой фонд для защиты активов пользователей на $30 млн.

Также биржа хранит 96% цифровых активов на холодных кошельках, которые, в свою очередь, защищены системой доступа с мультиподписью. Кроме того, для обнаружения и блокировки атак хакеров использует WAF.

Криптобиржу включили в тройку самых безопасных в соответствии с аудитами компании по кибербезопасности Hacken и рейтингу от CER.live, где WhiteBIT был присужден самый высокий уровень ААА.

Некастодиальные кошельки

Характерной особенностью некастодиальных кошельков является анонимность. Если кастодиалы работают только с зарегистрированными и аутентифицированными пользователями, личность некастодиальных криптокошельков никто не знает.

Таким образом, доступ к частным ключам имеет только владелец кошелька. Именно он должен заботиться о сохранении своих средств.

В целом, некастодиальные кошельки делятся на два типа: горячие и холодные. Их отличие состоит в том, что первые имеют доступ к интернету, а вторые – нет.

Холодные криптокошельки могут быть как программным, так и отдельным аппаратным устройством, которое активируется только после подключения к компьютеру. Последние считаются самым безопасным типом хранилищ, но потеря физического ключа приведет к потере криптовалюты.

Горячие кошельки – это только приложения (браузерные или отдельные приложения). Но при определенных условиях они могут становиться холодными. К примеру, если кошелек в виде программы был скачан на компьютер, который после этого отключили от сети Интернет.

Какой криптокошелек выбрать?

Выбирая для себя самый удобный криптовалютный кошелек, следует учитывать преимущества и недостатки каждого из двух основных типов. Конечно, и кастодиальные, и некастодиальные кошельки подходят для основной цели – хранения криптоактивов, но определенные их особенности могут не подходить для некоторых трейдеров.

Поэтому многие трейдеры и инвесторы используют оба типа криптокошельков для разных ситуаций. Впрочем, сначала нужно убедиться, что выбранный кошелек поддерживает ту криптовалюту, которая должна храниться на нем.

Ранее OBOZ.UA сообщал об эстонском предпринимателе, потерявшем ключи к своему криптокошельку с 250 тысячами ETH. Чтобы вернуть доступ в состояние в 470 млн долларов, он даже готов создать искусственный интеллект.

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