Гражданам Таиланде раздадут криптовалюту на $14 млрд: откуда возьмут деньги

Власти Таиланда определились с датой раздачи гражданам страны криптовалюты на сумму более $14 млрд, как обещал перед своим избранием премьер-министр Сретта Тавизин. Глава правительства заявил, что план будет реализован к маю 2024 года.

Видео дня

Об этом он заявил после встречи с главой Банка Таиланда Сетхапутой Сутивартнаруепутой. Перед этим в Офисе Государственного совета не нашли причин, которые запрещали бы правительству оформить кредит для финансирования плана премьера, пишет Reuters.

Раздача 10 тыс. бат (около $285) гражданам старше 16 лет в цифровой валюте центрального банка (CBDC) была гвоздем предвыборной кампании партии “Пхыа Тхаи" (“Для Таиланда"), которая победила на на парламентских выборах в мае 2023 года. Е-баты тайцы смогут получить на цифровой кошелек, предварительно скачав его на мобильный телефон.

Предполагается, что криптовалюту получат 50 млн тайских граждан, что обойдется государственной казне примерно в $14,3 млрд. Средства можно будет потратить и течение 6 месяцев и только в торговых точках в радиусе 5 км от своего дома.

Власти надеются, что такая программа стимулирования экономики ускорит ее до как минимум 5% в год. Однако противники Тавизина называют его идею безответственной и утверждают, что это может вызвать инфляцию в стране.

Тавизин – тайский магнат недвижимости, который управлял одним из самых известных в стране застройщиков Sansiri. Рыночная стоимость компании оценивается в 100 млрд бат (около $2,9 млрд), из которых акции на 1,2 млрд бат принадлежали нынешнему премьеру – занявшись политикой, он передал их своей дочери.

Предполагается, что занятие Тавизина премьерского кресла благоприятно скажется на криптоотрасли в Таиланде. В его бытность главой Sansiri компания в 2022 году выпустила собственную криптовалюту SiriHub Token, а также инвестировала средства в криптостартапы.

При этом весной 2022 года тайская Комиссия по ценным бумагам и биржам запретила местному бизнесу принимать платежи в криптовалютах, а поставщикам криптоуслуг – использовать средства клиентов для кредитования и инвестиций. Несмотря на это до конца года в стране отменен НДС на переводы цифровых активов, если транзакция была осуществлена через лицензированную криптобиржу.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Международном валютном фонде считают, что CBDC могут заменить наличные деньги. Председательница МВФ Кристалина Георгиева объяснила это тем, что в некоторых странах обслуживать бумажную валюту слишком дорого.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!