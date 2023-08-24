Жителям Таиланда раздадут $15 млрд в национальной криптовалюте

Новое правительство Таиланда готовится к необычной акции – раздаче гражданам по 10000 бат в цифровой валюте (около $300). Деньги получит каждый гражданин страны старше 16 лет, а сама акция обойдется бюджету в $15 млрд.

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Провести “национальный аирдроп" (безвозмездную раздачу виртуальных активов) в рамках избирательной кампании обещал оппозиционный кандидат Сретта Тавизин. Как сообщает The Associated Press, в мае его партия “Пхыа Тхаи" (“Для Таиланда") заняла на парламентских выборах второе место, после чего сформировала парламентскую коалицию, которая 22 августа утвердила Тавизина на должности премьер-министра.

Пилотный проект CBDC (цифровой валюты центрального банка) Банк Таиланда запустил в июне 2023 года. Тайцам раздадут именно е-баты. Кроме поддержания населения, акция поможет и местному бизнесу – средства можно будет потратить и течение 6 месяцев и только в торговых точках в радиусе 5 км от своего дома.

Тавизин – тайский магнат недвижимости, который управлял одним из самых известных в стране застройщиков Sansiri. Рыночная стоимость компании оценивается в 100 млрд бат (около $2,9 млрд), из которых акции на 1,2 млрд бат принадлежали нынешнему премьеру – занявшись политикой, он передал их своей дочери.

Предполагается, что занятие Тавизина премьерского кресла благоприятно скажется на криптоотрасли в Таиланде. В его бытность главой Sansiri компания в 2022 году выпустила собственную криптовалюту SiriHub Token, а также инвестировала средства в криптостартапы.

При этом весной 2022 года тайская Комиссия по ценным бумагам и биржам запретила местному бизнесу принимать платежи в криптовалютах, а поставщикам криптоуслуг – использовать средства клиентов для кредитования и инвестиций. Несмотря на это до конца года в стране отменен НДС на переводы цифровых активов, если транзакция была осуществлена через лицензированную криптобиржу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Китае тоже хотят раздать гражданам 90 млн цифровых юаней (e-CNY). Е-юани можно будет использовать для оплаты покупок в интернете или в оффлайн-магазинах.

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