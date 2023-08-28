Фанатов спорта привлекают в блокчейн: WhiteBIT и Blocksport начали сотрудничество

Криптовалютная биржа WhiteBIT сообщила о начале сотрудничества с Blocksport, компанией, специализирующейся на Web3-решениях для поклонников спорта. В рамках сотрудничества Blocksport разместит фан-токены на бирже WhiteBIT, предоставляя фанатам спорта и сообществу биржи возможность торговать цифровыми активами любимых команд, а также токеном Blocksport – BSPT.

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Совместные усилия компаний будут направлены на расширение возможностей для привлечения болельщиков благодаря технологии блокчейна и торговле криптовалютой. Вместе WhiteBIT и Blocksport стремятся создать пространство, соединяющее спортивных болельщиков и криптотрейдеров.

"Как и Blocksport, мы уже связаны партнерствами с индустрией спорта и теперь имеем возможность объединиться, чтобы привлечь фанатское сообщество в мир цифровых активов, предоставляя доступ и все необходимые инструменты для торговли криптовалютами на безопасной европейской бирже", – подчеркнул основатель и СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

Владимир Люлька, соучредитель и генеральный директор Blocksport, комментирует: "Сотрудничество с WhiteBIT поможет построить прочный и надежный мост между миром спорта и криптовалют. Мы уверены, что вместе сможем достичь невероятных высот в привлечении фанатов спорта в блокчейн и предоставим и им, и криптотрейдерам мощное пространство для взаимодействия с любимыми криптоактивами и токеном BSPT".

Стоит отметить, что WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж, родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 цифровых активов и 10 государственных валют. Крупнейший среднесуточный объем торгов превышает 2,5 миллиарда долларов. Миссия компании состоит в том, чтобы предоставлять удобные и безопасные криптосервисы и способствовать внедрению блокчейна и криптовалюты во всем мире. WhiteBIT вместе с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия" и платформой Дія. Образование создает образовательные продукты для получения исчерпывающих и профессиональных знаний о блокчейн-технологиях, биржа сотрудничает с МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольного клуба "Барселона" и киберспортивной платформы FACEIT.

Blocksport является ведущей компанией Sports Tech со штаб-квартирой в Швейцарии, специализирующейся на решениях по привлечению болельщиков на основе Web3. Благодаря поразительному перечню клиентов, включая ведущие европейские клубы и федерации по футболу, баскетболу, хоккею и регби, Blocksport революционно изменил способ взаимодействия болельщиков со своими любимыми спортивными командами.

Также OBOZREVATEL сообщал, что благодаря партнерству WhiteBIT и национальной сборной команды Украины по футболу болельщики получили возможность приобрести билеты на матч Евро-2024 Украина – Англия на два дня раньше официального старта продаж. Игра состоится 9 сентября в польском Вроцлаве.

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