Миллионы биткоинов невозможно купить: почему заканчиваются доступные криптомонеты

Доступных для покупки биткоинов стало меньше, чем когда-либо. Это связано с тем, что на руках у долгосрочных инвесторов оказалось рекордное количество криптомонет.

Согласно данным криптоаналитической компании Glassnode, ходлеры (так называют инвесторов, которые удерживают виртуальные активы, несмотря на перепады курса) контролируют три четверти (76%) всех когда-либо добытых биткоинов. То есть, в их криптокошельках лежат 14,8 млн BTC.

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Основатель криптовалютного фонда Capriole Investments Чарльз Эдвардс назвал это достижением для биткоин-сообщества. С другой стороны, таким образом для остальных участников рынка остается все меньше виртуальных монет.

Это должно поспособствовать росту стоимости актива, считает эксперт. Изданию Cointelegraph он объяснил это рыночными законами спроса и предложения.

"С 2015 года спрос довольно сильно вырос, поэтому это должно оказать еще больше влияния на цену в этом цикле. У нас никогда не было настолько ограниченного предложения биткоинов перед халвингом", – сказал Эдвардс.

Халвинг – это запрограммированная особенность Bitcoin, из-за которой через каждые 210 тысяч блоков (то есть, примерно раз в 4 года) размер вознаграждения для майнеров уменьшается вдвое. Это происходило уже трижды: в 2012, 2016 и 2020 годах. Таким образом, если биткоин только появился, майнеры получали по 50 BTC, то теперь эта сумма уменьшилась до 6,25 BTC.

Краткосрочные инвесторы тоже представляют большой интерес при анализе рынка. В частности, важным фактором является реализованная ценность криптовалюты, которой они владеют.

Реализованная ценность – это разница между стоимостью монеты на момент ее продажи и приобретения в сети. Этот показатель находится на уровне чуть ниже $27 тыс. за BTC.

Согласно данным одной из крупнейших централизованных европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT, биткоин с 15 октября торгуется выше этой важной отметки, что является хорошей новостью для рынка.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что инвестиционный фонд Pantera Capital прогнозирует скачок стоимости биткоина с 2024 по 2028 год. Это связано с халвингом и сокращением награды для майнеров.

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