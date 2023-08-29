Биткоин подорожает на 400%: названа дата нового взлета криптовалюты

Курс биткоина может резко взлететь – с 2024 по 2028 год прогнозируется рост стоимости криптовалюты почти до $150 тыс. за 1 BTC (то есть, впятеро больше от его нынешней цены). Причиной может стать сокращение награды для майнеров монеты.

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Такой прогноз озвучили в инвестиционном фонде Pantera Capital, который специализируется на криптоактивах и блокчейн-стартапах. Предположение основано на исторической тенденции курса биткоина достигать своей ценовой вершины после халвинга.

Халвинг – это запрограммированная особенность Bitcoin, из-за которой через каждые 210 тысяч блоков (то есть, примерно раз в 4 года) размер вознаграждения для майнеров уменьшается вдвое. В последний раз это произошло в 2020 году, а уже в ноябре 2021-го биткоин взлетел до своего исторического максимума.

“Исторически биткоин достигает дна за 477 дней до халвинга, а после него взлетает вверх. Средняя продолжительность от халвинга до пика следующего бычьего цикла составляет 480 дней", – говорится в иследовании.

Согласно этой теории, дна в нынешнем ценовом цикле BTC должен был достичь 30 декабря 2022 года. А максимальный курс ожидается в июле 2025 года.

Следующий халвинг наступит 20 апреля 2024 года – если до этой даты майнеры получали за каждый добытый блок по 6,25 BTC, то потом награда сократится до 3,125 BTC. Соответственно, упадет рентабельность криптодобычи, что снизит количество майнеров и приведет к подорожанию курса.

В Pantera Capital прогнозируют, что к тому моменту BTC будет торговаться на уровне $35 тыс. за биткоин (хотя согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж с корнями из Украины WhiteBIT, по состоянию на 29 августа биткоин стоит лишь $27 тыс. за монету).

“Поскольку большая часть биткоинов сейчас находится в обращении, каждый халвинг сокращает почти вдвое предложение новых BTC. Если история повторится, перед следующим халвингом биткоин вырастет до $35 тыс., а после него – до $148 тыс.", – утверждают аналитики.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Украина вошла в рейтинг стран по рентабельности майнинга биткоина. Добыча виртуальных монет в нашей стране обходится в 12 раз дешевле, чем в Великобритании и в 20 раз дешевле, чем в Италии.

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