DEX, фарминг и фьючерсы: проходим курс о криптовалютах от Дія.Освіта

Криптовалюта – это один из самых популярных финансовых инструментов, даже несмотря на то, что появилась она относительно недавно. Впрочем, даже через 14 лет после появления первой криптовалюты биткоин эта технология вызывает у многих вопросы.

Поэтому на платформе Дія.Освіта разместили профессиональный курс "Криптограмотность и блокчейн". Программу разработали вместе с одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT.

Курс состоит из четырех модулей и рассчитан примерно на 100 часов прохождения информации. Ранее OBOZREVATEL уже прошел первый модуль и начал проходить второй. В этом материале мы завершаем модуль и сдадим итоговый тест, чтобы узнать, насколько хорошо была усвоена программа.

Эпизод 6. Что такое DEX. CEX vs. DEX

Децентрализованные финансы (DeFi) – альтернатива традиционной финансовой системе, построенная на технологии блокчейн и криптовалюте. Она обеспечивает большую прозрачность транзакций, поскольку они регистрируются в блокчейне.

Появление DeFi привело к возникновению новых финансовых инструментов и услуг – децентрализованного кредитования, заимствования и страхования. Преимуществом таких услуг стало то, что ими могут воспользоваться все, кто подключен к Интернету.

Децентрализованные криптобиржи (DEX) – платформы, не имеющие централизованной торговой системы, а их клиенты объединяются с помощью смартконтрактов. Они некастодиальные, то есть пользователи самостоятельно отвечают за свои частные ключи.

DEX функционируют благодаря трейдерам и поставщикам ликвидности: первые используют платформу для совершения обменов, а последние получают часть комиссии за сделки. К преимуществам таких бирж относятся:

анонимность;

транзакции выполняются напрямую из криптокошелька;

возможность пассивного заработка;

сделки заключаются без посредников;

счет клиента не может быть заблокирован.

Впрочем, децентрализованные криптобиржи могут быть более сложными для понимания новичками. Кроме того, на таких площадках невозможно купить криптовалюту за фиат. Другие недостатки CEX: меньшая ликвидность, более высокие комиссии, чем на централизованных биржах, ограниченное количество типов заявок, невозможность обжаловать сделку, а также зависимость скорости выполнения заявок от загруженности блокчейна.

Пользователи могут предоставлять децентрализованным пулам кредитования или торговым протоколам ликвидность (т.е. вносить собственные активы) за долю от торговых комиссий. Это называется фармингом.

Каждый DeFi-проект имеет свой пул ликвидности – фонд активов, предоставленных пользователями. Эти активы заблокированы в смарт-контракте и используются для операций DeFi.

Децентрализованные биржи вместо книги ордеров используют автоматизированные маркет-мейкеры (AMM), определяющие работу пула ликвидности. Благодаря алгоритмам, они могут определять цену актива и обеспечивать достаточную ликвидность в пуле.

И DEX, и CEX имеют свои преимущества и недостатки, и выбор между ними зависит от ваших личных потребностей и предпочтений. Первые подойдут тем, кто ценит безопасность, конфиденциальность и доступность, а CEX следует выбрать тем, кто ищет больше вариантов торговли, больше выбора активов и скорейшее выполнение ордеров.

Эпизод 7. Стейкинг и фарминг

DeFi-отрасль предлагает несколько вариантов получения пассивного дохода. В частности, стейкинг – блокирование своих активов в смарт-контракте за дальнейшее вознаграждение (как правило, это нативный токен сети или другие токены, используемые экосистемой).

Это приносит больше дохода, чем традиционные сберегательные счета или инвестиции с фиксированным доходом. Также содержание токенов позволяет пользователям участвовать в управлении протоколом и принимать решения по его будущему развитию.

Другой тип пассивного дохода – это фарминг. Это предоставление децентрализованным протоколам своих активов для наполнения пула ликвидности за возможность получить привлекательную отдачу.

Для этого необходимо внести в пул не одну криптовалюту, а торговую пару (например, для ETH/USDT придется внести и "эфир" и Tether), только таким образом с ней можно будет выполнять финансовые операции.

Отдельно выделяют swap-фарминг – это получение прибыли от обмена одного токена на другой. Как правило, один из токенов пользуется высоким спросом (например, это может быть стейблкоин). И обычно набор токенов, доступных для свопа, ограничен.

Другой вариант фарминга – лончпулы. Этот механизм допускает блокировку одних токенов и получение вознаграждения из запускаемых на платформе.

Эпизод 8. Ордер и их типы. Виды торговли

Торговля на централизованных криптобиржах происходит путем выставления ордеров – заявок на покупку или продажу криптовалюты. Объем и курс актива указывается заранее

В зависимости от потребностей пользователя на бирже, его ордера могут отличаться. Самыми популярными ордерами являются:

рыночный или маркет-ордер – это моментальная покупка или продажа актива по текущему курсу;

– это моментальная покупка или продажа актива по текущему курсу; лимитный, или limit-ордер – покупка или продажа актива по фиксированной цене (то есть он выполняется только когда актив достигает указанной цены);

– покупка или продажа актива по фиксированной цене (то есть он выполняется только когда актив достигает указанной цены); stop-limit ордер активируется при достижении установленной цены (стоп-цены), после чего активируется как обычный лимитный ордер;

активируется при достижении установленной цены (стоп-цены), после чего активируется как обычный лимитный ордер; stop-market ордер не виден рынку – по достижении стоп-цены он активируется как рыночный ордер.

По направлению криптотрейдинга различают три типа торговли криптовалютами: спотовую, маржинальную и фьючерсную.

Спотовая торговля – это приобретение и продажа различных цифровых активов за собственные средства трейдера. Это основная форма торговли на CEX, поскольку является самой простой и доступной для большинства пользователей.

Маржинальная торговля позволяет торговать с помощью заемных средств. Потенциальная прибыль при этом зависит от размера сделки. Соотношение же собственных и заимствованных у биржи или брокера средств называется кредитным плечом.

Фьючерсная торговля – это договор на куплю/продажу актива в будущем по заранее оговоренной цене. Причем такая торговля также может быть связана с привлечением кредитного плеча.

Эпизод 9. Понятие позиции. Маржинальная торговля и ее виды

В криптотрейдинге различают два типа торговых позиций. Оба имеют потенциал для получения прибыли, но они также несут риски:

длинная, или лонг позиция – это покупка актива для его продажи в будущем с прибылью;

– это покупка актива для его продажи в будущем с прибылью; короткая или шорт позиция – это продажа актива с намерением выкупить его позже по более низкой цене, чтобы получить прибыль.

Маржинальная торговля бывает с изолированной или кросс-маржой. В первом случае для каждой позиции есть счёт со своим собственным уровнем маржи, а во втором все маржинальные активы доступны на одном счете (соответственно определяется совокупный уровень маржи).

Когда стоимость позиции трейдера падает ниже установленного минимального уровня, происходит маржин-колл. В таком случае необходимо внести дополнительные средства на счет, иначе позиция будет ликвидирована, то есть закрыта автоматически.

В случае ликвидации актив продается с целью погашения задолженности. Чтобы предотвратить это, на счету трейдера должно оставаться минимальное количество активов – маржа поддержки.

Эпизод 10. Бессрочные фьючерсы и форвардные свопы. Лендинг и стэйкинг

Фьючерсная торговля – это приобретение или продажа криптовалюты по фиксированной цене в определенное время в будущем. Особенность этого инструмента заключается в том, что для этого необязательно владеть базовым активом.

Самый популярный вид такой торговли – торговля бессрочными фьючерсными контрактами. Они позволяют удерживать позицию сколько необходимо, а их цена примерно равна спотовой.

Благодаря механизму финансирования трейдеры с длинной позицией по положительной ставке производят выплаты трейдерам с короткой позицией и наоборот. Также в торговле фьючерсами играет немаловажную роль кредитное плечо.

Фьючерсная торговля имеет свои преимущества:

комиссии ниже, чем на спотовом рынке;

кредитное плечо позволяет получить большую прибыль;

фьючерсная торговля может быть хорошим методом управления рисками;

Фьючерсы позволяют зарабатывать, даже если рынок падает.

Похожими на фьючерсную торговлю являются форвардные свопы. Это соглашение между двумя сторонами об обмене одного актива на другой по определенной заранее цене и дате в будущем. Такие свопы также могут быть бессрочными.

Одним из популярных способов заработка на криптовалюте является лендинг. Это процесс предоставления собственных активов как ссуды на определенный срок, после которого они возвращаются с процентами. Посредниками обычно выступают кредитные платформы или биржи.

Трейдерам, не имеющим средств, может предоставляться мгновенная ссуда – флеш-лоан. Она предоставляется только на очень короткий период времени и должна быть полностью погашена до истечения этого периода.

Эпизод 11. Анализ и стратегия. Риски и возможности

Для удачной торговли криптовалютой необходимо обязательно анализировать крипторынок. Различают технический и фундаментальный анализ.

Целью фундаментального анализа является определение реальной стоимости криптовалюты и ее потенциала для роста и падения. Это можно сделать, изучив методы ведения бизнеса, технические документы проекта, сетевую активность криптовалюты и другие показатели.

Технический анализ сосредоточен на исторических данных о ценах и объемах для выявления тенденций и прогнозирования будущих движений стоимости актива. Основными инструментами для отслеживания изменений цен являются графики - линейные , "японские свечи" и бары.

Графики имеют числовые характеристики, тикер, линию тренда, торговый размер, полосы поддержки и сопротивления.

Простейшим типом визуализации является линейный график – он показывает только цены закрытия сделок за какой-то период и подходит для новичков, поскольку предоставляет мало данных.

Японские свечи – наиболее информативный тип графиков. По ним можно определить, как развивалась цена актива за определенный период. Такие свечи бывают зеленые (т.е. цена открытия ниже закрытия) и красные (открытие выше).

График баров отображает цены на момент открытия и закрытия, а также максимальное и минимальное, но отличается от японских свеч визуальной подачей.

Чтобы получить как можно более широкую информацию об активе, следует подкреплять фундаментальный анализ техническим прогнозом.

В контексте инвестирования в криптовалюту следует помнить о DYOR (Do Your Own Research, то есть "Проведите собственное исследование"). Это исследование базовой технологии и ее потенциальных применений, изучение прогресса развития и дорожных карт, просмотр команды и советников, а также учет таких факторов как рыночные тенденции и конкуренция.

Кроме того, инвесторам советуют придерживаться соотношения риск/прибыль (risk/reward ratio ), то есть делить риск на возможную прибыль. Это поможет определить, следует ли инвестировать в актив.

Также по результатам финального тестирования мы успешно прошли второй модуль профессионального курса "Криптограмотність та блокчейн" на платформе Дія.Освіта. Это подтверждает выданный сертификат.

