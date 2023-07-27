Безопасность биткоина и торговля: проходим курс о криптовалютах от Дія.Освіта

Криптовалюты существуют уже не первый год, но все еще вызывают немало вопросов у тех, кто редко с ними сталкивается. Впрочем, этот тип активов широко внедряется в самых разных сферах жизни.

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Поэтому OBOZREVATEL проходит профессиональный курс "Криптограмотность и блокчейн" на платформе Дія.Освіта, который был разработан вместе с одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT.

Курс состоит из четырех модулей и рассчитан примерно на 100 часов прохождения информации. Ранее мы успешно завершили первый модуль, поэтому в этом материале мы начинаем проходили второй модуль, состоящий из десяти уроков.

Эпизод 1. Криптовалютные кошельки. Безопасность кошельков. Основные оговорки

Урок раскрывает тему криптокошельков. Первое, что нужно знать – криптокошелек хранит не виртуальные монеты, а приватные и публичные ключи, поскольку криптовалюта хранится на блокчейне.

Криптокошельки делятся на холодные (не подключаются к Интернету) и горячие (хранят данные доступа к блокчейну в Интернете). Преимуществом первых является повышенная безопасность, а вторых – быстрый доступ и гибкость в пользовании.

Также криптокошельки могут быть кастодиальными и некастодиальными. Они отличаются тем, что к первым (как правило, это веб-сервисы или приложения) имеет доступ другая сторона, а ко вторым – только его владелец.

Также выделяют мультичейн-кошельки – их не нужно настраивать под каждую отдельную валюту, поскольку они позволяют хранить и пользоваться активами, работающими на разных блокчейнах.

Преимуществами таких кошельков является удобный доступ к нескольким активам из одного интерфейса и потенциал для лучшего управления и диверсификации. Впрочем, управлять несколькими криптовалютами на разных блокчейнах может быть сложно, а определенные блокчейн-сети могут быть ограничены совместимы друг с другом.

Эпизод 2. P2P и внебиржевая торговля. Эскроу и гаранты

Внебиржевая (OTC, от Over-The-Counter Market) и P2P-торговля (от Peer-to-Peer, то есть одноранговая) – относятся к основным методам обмена криптовалюты.

Внебиржевой рынок существует вне централизованных криптовалютных бирж и позволяет покупателям и продавцам самостоятельно договариваться о стоимости сделки и осуществлять операции непосредственно друг с другом. Поскольку другие участники торговли не будут знать стоимость заключенного соглашения, оно не повлияет на рыночную цену актива.

Преимущества такой торговли:

повышенная конфиденциальность;

более широкий спектр цифровых активов для обмена;

возможность производить расчеты по крупным транзакциям.

Такие платформы децентрализованные и не регулируются. Поэтому они могут быть менее прозрачными.

Одноранговая торговля криптовалютой означает прямые переводы между двумя физическими или юридическими лицами без посредников. Ее преимуществом является возможность самостоятельно выбрать цену.

Для обеспечения транзакции и выполнения сторонами их обязательств используются два основных механизма: эскроу и гаранты.

Первое – это метод, при котором нейтральная третья сторона сохраняет платеж покупателя на депозитном счете, пока продавец не передаст согласованные активы. А гаранты – это доверенные стороны, стоящие за транзакцией и гарантирующие, что она будет выполнена в соответствии с согласованными условиями. За свою работу они могут принимать процент от сделки.

Также следует знать об арбитражной торговле, которая заключается в использовании разницы в ценах на биржах криптовалют. Те, кто ее практикует, получают прибыль, покупая криптовалюту на одной бирже по низкому курсу и продавая ее на другой по более высокой стоимости.

Имея дело с криптоактивами, следует помнить несколько важных особенностей:

отсутствие регулирования на рынке криптовалют может привести к повышению риска и потенциального мошенничества;

из-за высокой волатильности цены на криптовалюту могут быть чрезвычайно изменчивыми;

для защиты собственных средств необходимо принимать определенные меры безопасности, например использовать аппаратный кошелек;

из-за недостаточной на сегодняшний день масштабируемости многих криптовалют их сети не способны обрабатывать большое количество транзакций, что также ведет к росту комиссий;

использование криптовалют для ежедневных транзакций усложняется из-за их ограниченного внедрения.

Эпизод 3. Мультиподпись

Мультиподпись (multi-signature, или multisig) – блокчейн-механизм безопасности, требующий подписей нескольких сторон для выполнения транзакции. То есть, чтобы потратить какие-любо средства, необходимо несколько одобрений.

Это обеспечивает децентрализацию управления и надежное распределение ресурсов в децентрализованных автономных организациях (DAO).

Кошельки с мультиподписью позволяют указать несколько адресов и минимальное количество этих адресов для одобрения операции (кворум). Причем такие адреса могут управляться разными или одним и тем же лицом.

Multisig имеет ряд как преимуществ, так и недостатков:

усиленная безопасность

децентрализация;

эффективность;

может потребоваться больше времени для выполнения транзакций;

повышенный риск сбоя транзакции;

возможна сложность в настройке и использовании.

Эпизод 4. Что такое CEX | Безопасность CEX

Централизованная криптобиржа (CEX) – платформа, работа которой регулируется центральным органом управления. Она выступает посредниками между продавцами и покупателями. То есть клиенты CEX не могут напрямую обмениваться активами.

Счет на таких биржах обычно можно пополнить традиционными средствами с помощью банковских переводов или другими способами. Активы при этом хранятся на встроенном криптокошельке, но площадка самостоятельно отвечает за их безопасность.

Для этого используются различные механизмы:

двухфакторная аутентификация (2FA), SSL-шифрование, капча, методы защиты от фишинга и т.п.;

комплексная проверка (оценка риска профиля клиента);

мониторинг транзакций, холодное хранение клиентских активов.

И такие методы, как ограничение вывода средств после изменения личных данных пользователя, отслеживание IP-адресов, с которых авторизуется пользователь, программы баг-баунти – вознаграждения за обнаруженные уязвимости в программном обеспечении.

Для работы в юридическом поле определенной юрисдикции CEX, как правило, должны иметь определенные лицензии. И чтобы такие площадки не использовались в преступных целях, они придерживаются процедур KYC и AML.

KYC – это верификация пользователя путем предоставления им бирже личной информации для доступа ко всем функциям платформы. AML – ряд мер по борьбе с отмыванием денег. В рамках этих процедур государственным органам могут сообщать о крупных переводах между клиентами.

Эпизод 5. Ордеры, депозиты, торговые пары на CEX

Важно помнить, что пользователи централизованных бирж не обмениваются активами друг с другом – их криптовалюта контролируется площадкой.

Сделки по продаже и покупке выполняются путем ордеров – специальных запросов, содержащих конкретные цены, количество и тип актива. Ордеры отличаются по механизму своей работы.

Market-ордер – заявка на покупку или продажу актива по текущей рыночной цене. Такие ордера выполняются немедленно по лучшей цене в книге ордеров.

Limit-ордер – заявка, позволяющая установить лимит цен для выполнения сделки по указанной или более выгодной цене. При этом исполнение ордера не гарантируется. Такие ордера используются для установления выгодной цены (Take-profit) или ограничения потенциальных потерь (Stop-loss).

Стоп-ордера – отложенные ордера, выполняемые при достижении указанного ценового уровня. Различают stop-market и stop-limit ордера:

stop-market автоматически выполняется, когда цена достигает уровня стопа;

stop-limit позволяет трейдеру задать как уровень стопа, так и уровень лимита.

Заявки на покупку или продажу попадают в книгу ордеров. В этой книге указываются цены и объем криптовалюты, которую хотят купить или продать.

Для разных активов можно выбрать разные торговые пары – комбинации цифровых активов, которыми можно торговать на криптобирже. Условно биткоин (BTC) можно купить или продать за "эфир" (ETH), Litecoin (LTC) или Bitcoin Cash (BCH), но продавать или покупать криптовалюту можно и за фиатную валюту.

Но для начала нужно внести средства на свой биржевой счет. После завершения сделки с него можно вывести средства на банковскую карту или криптокошелек.

К преимуществам CEX относят простой и удобный интерфейс, большие объемы торгов и ликвидность, широкий выбор цифровых активов, доступных для торговли, а также разнообразные инструменты, например маржинальную и фьючерсную торговлю.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о кадровом голоде, с которым сталкиваются украинские блокчейн-компании. CEO WhiteBIT рассказал о совместном образовательном проекте с Киево-Могилянской академией, который должен перекрыть нехватку профессиональных IT-специалистов.

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