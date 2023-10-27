Demo-токены на криптобирже: как научиться торговать криптовалютой без рисков

Криптовалютная отрасль привлекает немало новичков, но одним из сдерживающих факторов может быть отсутствие у них реального опыта. И если теоретическую часть можно самостоятельно освоить онлайн, то практические навыки криптотрейдинга развиваются лишь на "поле боя".

А чтобы первые шаги в направлении торговли виртуальными активами не привели к потере капитала, можно воспользоваться "учебной" криптовалютой – демо-токенами. Они доступны на некоторых криптобиржах, например на WhiteBIT.

OBOZ.UA разобрался, как пользоваться демо-счетом, а также почему его преимущества могут стать для пользователей недостатками.

Что такое "демонстрационные" токены?

Demo-токены – имитация настоящей криптовалюты, которая повторяет все движения "оригинального" актива. Это позволяет получать опыт в торговле или оттачивать избранную торговую стратегию в условиях симуляции рыночных условий.

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Особенность таких токенов заключается в том, что их нельзя купить – они выдаются только бесплатно и существуют в тестовой сети биржи. Кроме того, демо-токены не имеют реальной стоимости, вывести их за пределы площадки тоже невозможно.

Как правило, такая симуляция доступна как для спотового рынка, так и для маржинальной и фьючерсной торговли.

Как получить Demo-токены?

Функционал демонстрационных токенов на разных криптобиржах может отличаться, но их объединяет одно – пользователи платформ получают их бесплатно. На торговой площадке WhiteBIT доступна пара DBTC/DUSDT, то есть демо-биткоины и демо-Tether.

Зарегистрированные пользователи могут получить 0,5 DBTC или 1000 DUSDT, чего достаточно для обучения или тестирования своей стратегии. Это можно сделать менее чем за минуту, выполнив всего несколько шагов:

открыть WB-коды в меню "Еще";

нажать на кнопку "Получить Demo Token";

во всплывающем окне скопировать код для получения DBTC или DUSDT;

нажать на "Активировать код", вставить скопированный код в пустое поле и нажать "Активировать";

Запрос будет обработан автоматически, а токены попадут на Основной баланс пользователя. Их нужно перевести с Основного баланса на Торговый и после этого можно будет использовать в торговом терминале.

Подробная инструкция по активации Demo-токенов на видео от WhiteBASE: trading:

Преимущества и недостатки

Прежде всего стоит отметить, что демо-активы могут использовать как новички, так и профессионалы в криптоторговле. Первые – чтобы на реальном опыте понять принципы трейдинга, а вторые – чтобы отточить свои навыки, либо протестировать новую или скорректировать уже проверенную стратегию.

Кроме того, "учебные" токены позволяют ознакомиться с функционалом торговой платформы, прежде чем заводить на нее собственную криптовалюту. Это дает возможность оценить уровень удобства интерфейса и доступных функций на бирже.

Причем такие навыки пользователи могут обрести совершенно бесплатно, не рискуя лишиться своих реальных средств. Так можно развить немаловажное для трейдера качество – хладнокровие при принятии решений.

Однако это преимущество может стать и недостатком – привыкнув торговать без риска понести убытки, при переходе на реальные активы начинающий трейдер может позволить себе отклоняться от выбранного курса и начнет заключать безрассудные сделки.

В то же время стоит принять то, что трейдеры могут нести убытки, несмотря на свой опыт, продуманность стратегии и управление рисками – это касается как новичков, так и опытных пользователей. Но важно помнить, что главное – это вынести и усвоить уроки из совершенных ошибок.

Следует упомянуть о другом недостатке демо-счета: все операции с такими токенами обрабатываются в тестовой сети, поэтому такие сделки заключаются быстрее. Чтобы снизить риски при выполнении реальных ордеров (заявки на покупку или продажу криптовалюты), следует помнить, что они могут занимать больше времени. Также сюрпризом для трейдера может стать комиссия на реальном счете, так как на демо ее нет.

Также OBOZ.UA писал, как трейдер может ограничить убытки или зафиксировать прибыль, даже если он в это время не находится за терминалом. Основными инструментами для эффективного управления рисками являются ордера Take-Profit и Stop-Loss.

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