ChatGPT помог создать мемную криптовалюту: объем торгов взлетел до $13 млн

Анонимный криптоэнтузиаст создал при помощи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT криптовалюту AstroPepeX. Объем торгов актива достиг $13 млн.

Историей о запуске мем-коина AstroPepeX (APX), который он создал с нуля, пользователь CroissantEth поделился на своей странице в соцсети X.

Сперва он предложил ChatGPT придумать название для нового токена. В качестве основы для анализа были взяты активы, показавшие рост.

Для этого чат-бот проанализировал около десяти тысяч токенов, торгуемых на децентрализованной бирже (DEX) Uniswap. Данные о них сопоставлялись с информацией о рыночной капитализации активов на криптосервисах CoinGecko и CoinMarketCap.

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Кроме того, разработчик предложил чат-боту свой скрипт, чтобы тот помог ему создать код для новой криптовалюты.

Логотип токена был создан благодаря другой разработке OpenAI (компании, создавшей ChatGPT) – ИИ-генератору изображений DALL-E. Астронавт в зеленом скафандре, символизирующий AstroPepeX, был создан на основе названия и описания токена, отправленных ChatGPT.

“GPT фактически написал для нас код на основе стандартов контракта ERC-20, которые мы предоставили для него в сценарии", – утверждает CroissantEth.

Созданный им мем-коин торгуется на Uniswap, а его показатель объема торгов за последние 24 часа достиг почти $13 млн.

AstroPepeX выразил желание в дальнейшем опубликовать пользовательский интерфейс для своего кода. Это позволит пользователям, которые не являются техническими экспертами, самостоятельно запускать токены на Ethereum с помощью ChatGPT.

Стоит отметить, что в последнее время мемные криптовалюты (мем-коины) набирают популярность. Многие такие токены можно найти на крупных криптовалютных биржах. Например, на одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT можно торговать такими мем-коинами как Shiba Token (SHIB), Pepe (PEPE), Wojak (WOJAK) и FLOKI (FLOKI).

Также OBOZREVATEL писал, что искусственный интеллект уже не впервые привлекают к созданию криптовалют. Например, цифровой художник Ретт Дэшвуд использовал ChatGPT, чтобы запустить токен TURBO.

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