CEO Сosmolot Сергей Потапов: никогда не ставь больше, чем ты готов потерять

Несмотря на то, что закон о легализации игорного бизнеса вступил в силу в августе 2020 года, тема эта до сих пор активно обсуждается в украинском обществе. Хорошо или плохо то, что азартные игры стали легальными? Количество онлайн-казино, которые получают лицензии, стремительно растет – значит ли это, что впоследствии Украину ждет тотальная игромания? Во что охотнее всего играют украинцы? Что побуждает людей пользоваться услугами онлайн-казино, и почему они становятся все популярнее? Действительно ли все казино связаны с того или иного рода мошенничеством? Кому категорически нельзя играть в азартные игры? А если уж ты время от времени играешь, как делать это так, чтобы не возникла зависимость?

Эти и другие вопросы, связанные с игорным бизнесом в Украине, корреспондентка OBOZREVATEL задала СEO компании Cosmolot Сергею Потапову.

– Сергей, насколько я знаю, необходимая инвестиция в легальную работу, включая лицензию на онлайн-казино, стоит серьезных денег – порядка 39 миллионов гривен. Вероятно, и ваша компания, и другие, идя на это, рассчитывают на внушительную прибыль…

– …прежде всего – на то, что мы будем работать на этом рынке долго. А когда ты намереваешься "играть в долгую", у тебя абсолютно другой подход к делу: ты ориентируешься на качество своих услуг – и на клиентов. Не на то, чтобы как можно быстрее получить максимальную прибыль, а потом хоть трава не расти. Кто легализировался, тот хочет присутствовать на рынке не год, и не два.

– А это хорошо или плохо – легализация азартных игр? Большинство же наших граждан как думает: ну, было это вне закона – и играли меньше. А сейчас – пожалуйста, играй не хочу…

– Вы знаете, кто вообще не играл в азартные игры до принятия этого закона, тот и после вряд ли будет. А кто азартен и склонен играть, того разве волновало все эти годы, что, по закону, нельзя? Я считаю, что риск – это базовая потребность человека. Люди играют с незапамятных времен: сначала это были какие-то камешки, кости, карты, пари, рулетка, потом появились игровые автоматы… Это все не вчера придумано. И тяга рисковать так или иначе есть у каждого из нас.

Кто-то каждый день рискует жизнью на работе: полицейские, пожарные, медики… Кто-то просто садится за руль и едет в офис каждое утро – рискует он? Конечно. Кто-то занимается спортом, который связан с риском. А спортивные соревнования, те же Олимпийские игры, разве не риск и не азарт? Кто-то просто делает ставки на спорт – это тоже риск. Кто-то вкладывает деньги в недвижимость, в криптовалюту – и рискует, потому что запросто может эти деньги потерять. Либо не получить ожидаемой прибыли. Ну а кто-то у себя в смартфоне крутит слоты в онлайн-казино. Главное – не увлекаться слишком, чтобы риск не вытеснил здравый смысл.

А рост популярности онлайн-казино, который действительно наблюдается последнее время, связан не столько с легализацией азартных игр, сколько с тем, что за последние два года многие аспекты нашей жизни вынужденно переместились в онлайн. Онлайн-магазины, онлайн-кинотеатры, образовательные платформы и т.д. стали более востребованы по этой же причине.

Для экономики Украины легализация азартных игр – однозначно плюс. Во-первых, налоги, во-вторых, это важный шаг к декриминализации игорного бизнеса. После принятия этого закона Украину в принципе стали рассматривать серьезные инвесторы, которые готовы сюда заходить и становиться долгосрочными игроками на рынке: создавать новые рабочие места, обеспечивать работой айтишников, дизайнеров, креативщиков…

– Но количество игроманов выросло после легализации азартных игр, как считаете?

– Я так не думаю. По образованию я социолог, и как социолог могу вам сказать: всегда есть до 10 процентов людей, склонных переходить эту черту – too much.

– Склонных к зависимости?

– Да. Которые увлекаются чем-то настолько, что без этого не могут обходиться. Без острых ощущений, без сигарет, выпивки, наркотиков, без игр – пристраститься можно к чему угодно. Вот эти 10 процентов, как бы мы ни хотели обратного, были, есть и будут. А если человек не склонен привыкать к чему-либо, то ты не сделаешь из него игромана, даже если приведешь в казино и он сразу же выиграет крупную сумму.

– Игроманы, или лудоманы выгодны казино?

– Нелегальным, настроенным только на получение максимальной прибыли, и побыстрее, – да. А легальным, в долгосрочной перспективе, нет. Грубо говоря, обобрать человека до нитки можно только один раз. Дальше: все, он проигрался полностью, у него ничего нет, кроме проблем, с этим связанных – на работе, в семье, нередко с законом… Будет ли он еще играть в казино? Ему не на что, он спустил все, и он больше не клиент, который приносит прибыль.

Легальному казино или онлайн-казино гораздо выгоднее, когда человек время от времени здраво пользуется его услугами, оставляя ту сумму, которую может позволить себе оставить. Это как поход в кино, ресторан или театр – вот как нужно воспринимать онлайн-казино. Не как способ быстро заработать денег, а как развлечение.

Я всегда говорю, что главный приоритет Cosmolot – ответственный гемблинг. Такой подход к гемблингу, здравый, я увидел в Великобритании, в других западных странах, и именно такое отношение к игре мы хотим воспитать здесь, у украинцев.

– Есть какие-то предостережения и правила, как не стать игроманом?

– У меня правило одно: никогда не ставь больше, чем ты готов потерять. Это сродни инвестициям в криптовалюту: покупай ровно на ту сумму, которой ты в состоянии безболезненно рискнуть, не надо ради этого закладывать квартиру. Я лично взял за правило не играть на сумму, больше той, которую я себе установил, как предел. Все! Этого правила я всегда придерживаюсь.

– То есть сами вы тоже играете?

– Могу. Нечасто и, в основном, за границей – чтобы приобрести новый опыт. Посмотреть, как у них это делается, что нового на этом рынке. Не ради того, чтобы выиграть миллион, нет. (Улыбается).

– А реально ли вообще его выиграть? В народе бытует мнение, что любое казино связано с мошенничеством: крупную сумму тебе просто не дадут "поднять и унести".

– Поверьте, можно и миллион, и два. Были люди, которые в Cosmolot суммарно около двух миллионов гривен выигрывали – и переводили эти деньги на благотворительность. Нам очень приятно, что человек решился именно так распорядиться выигрышем. Это значит, правильному человеку повезло.

А по поводу дадут выиграть, не дадут… Смотрите, онлайн-казино – это, по сути, дистрибьютер игрового контента. Слоты, которые мы предлагаем своим клиентам, находятся на серверах (по закону, только на тех, которые в Украине, не на зарубежных), и возможности вмешиваться в математику игры у нас попросту нет. Мы не контролируем игру – вы просто играете на нашей площадке. Все, что касается слотов, – дело их разработчиков. Так что "не дать выиграть", если речь идет о легальном онлайн-казино, невозможно.

С нелегальными может быть другая история. Могут быть слоты пиратские или, так сказать, "ручное управление", там нет системы контроля и репутация отнюдь не на первом месте в системе ценностей. На первом – быстрая прибыль.

– А для тех, кто хочет работать долго, репутация важна…

– …совершенно верно. Пожертвовал репутацией и качеством услуг – все, клиент уходит. А конкурентов достаточно, есть к кому уйти.

– В чем еще принципиальная разница между легальными и нелегальными онлайн-казино?

– Легальные казино работают в соответствии с законом, регламентирующим их работу. Это значит, что, во-первых, мы не даем доступа к азартным играм несовершеннолетним. Исполнилось 21 – если хочешь, то играй. Раньше – нет.

Во-вторых, мы как дистрибьютор, как провайдер игр предлагаем только качественные слоты, те, на которые есть лицензия. Кстати, многие игровые слоты создаются в Украине: наши разработчики софта ценятся и котируются в мире. И наше с ними сотрудничество – взаимовыгодное, прибыльное как для этих IT-компаний, многие из которых раньше работали на аутсорсе только на западный рынок (до принятия уже упомянутого закона), и нам. По сути, мы инвестируем в развитие целой IT-отрасли в нашей стране.

И в-третьих, защита данных – тоже немаловажный момент. Мы не имеем дела с компаниями, которые занимаются микрокредитованием, с коллекторами и т.д.

– Правильно я понимаю: если человек играет в легальном онлайн-казино, регистрируется там, то опасаться, что его персональные данные попадут туда, где на него оформят кредит или доставят еще какую-то неприятность, не следует?

– Именно так. Мы постоянно вкладываем в защиту данных – у нас есть специальный IT-департамент, который ею занимается, потому что так заведено: если есть, с одной стороны, какая-то стена, с другой всегда найдутся те, кто решит попробовать эту стену на прочность.

– Взломать?

– Взломать или создать какую-то нелегальную, пиратскую платформу, максимально похожую по внешнему виду на нашу. Поэтому радует то, что у нас в стране готовят очень сильных специалистов по защите данных, что киберзащита – профессия, которая привлекает молодежь. Как и создание игр.

– Какие слоты больше всего любят украинцы?

– На первом месте – тема Египта. Пирамиды, сокровища фараонов, загадочная "Книга мертвых", мумии… Все это настолько притягательно для наших граждан, что можно с уверенностью говорить: "египетские" слоты – лидеры по популярности.

– Интересно, почему?

– Может, потому что отдыхать любят в Египте. Эта страна, с одной стороны, экзотика, а с другой – досягаемая экзотика, которую многие видели и знают. Еще популярны тематические слоты, выпущенные разработчиками под какой-нибудь праздник: Хэллоуин, Рождество, День святого Валентина. И "живые" игры пользуются спросом. Грубо говоря, это когда ты в онлайне играешь в рулетку, но эту рулетку крутит живой человек. Создается эффект присутствия – будто ты играешь не "с компьютером", не с программой, а в настоящем казино.

– Конкурентов у вас довольно много – как легальных, так и подпольных. Как бы вы сформулировали, почему клиент должен выбрать именно Сosmolot?

– Благодаря трем главным принципам: первенство, клиентоориентированность и надежность. Мы первыми решились вложить, как вы уже сказали, крупную сумму в то, чтобы работать долго и на законных основаниях. Это уже о многом говорит.

Клиентоориентированность – это то, что я называю ответственным гемблингом, или ответственной игрой.

Мы не ставим цель раздеть и разуть человека, нам важно, чтобы он относился к онлайн-казино как к развлечению и приходил получать удовольствие – от качественных слотов, приятных бонусов, выигрышей, от самой игры. И надежность, конечно, поскольку это наша репутация. В Украине, к сожалению, не все бизнесы еще пришли к такому выводу, но на Западе никто не будет спорить с тем, что репутация для любой кампании столь же важна, как ее капитал и активы. Это то, без чего не получится ни удержаться на плаву, ни продвинуться дальше. А у нас большие цели и далеко идущие планы…