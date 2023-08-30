Больше чем биткоин: топ-10 альтернативных криптовалют

С момента появления биткоина прошло более 14 лет – за это время в мире криптовалют появились тысячи различных виртуальных монет и токенов. Все последователи первой криптовалюты объединяются под обобщающим названием альткоины.

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Альтернативные криптовалюты представляют собой уникальные технологические решения и возможности, что делает их привлекательными для инвесторов и технологических энтузиастов.

В связи с этим OBOZREVATEL изучил самые перспективные альткоины, а также их недостатки и преимущества.

WhiteBIT Coin (WBT)

Курс: $5,45

Рыночная капитализация: $336,71 млн (все данные взяты с сервиса CoinMarketCap по состоянию на 30 августа)

WhiteBIT Coin (бывший WhiteBIT Token) – криптовалюта биржи WhiteBIT, созданная как инструмент для эффективного использования ее экосистемы. Она связывает все проекты платформы и обеспечивает их эффективное взаимодействие с пользователями.

Владельцы WBT получают определенные привилегии:

если они держат монету на балансе, это предоставляет им скидки на комиссии тейкера и мейкера;

если они внесли монету на холдинг, это увеличит реферальную ставку, а также предоставит возможность делать ограниченное количество выводов токенов стандарта ERC-20 и ETH без комиссии, а также ежедневные бесплатные AML-проверки.

Ethereum (ETH)

Курс: $1700

Рыночная капитализация: $206,5 млрд

Ethereum – это не только вторая по капитализации криптовалюта после биткоина, но и платформа для создания децентрализованных приложений (DApps) и смарт-контрактов. Он стал площадкой, где разработчики могут создавать собственные криптотокены и децентрализованные приложения на базе блокчейна.

Ripple (XRP)

Курс: $0,53

Рыночная капитализация: $28,07 млрд

Ripple – платформа для мгновенных глобальных платежей и переводов с использованием технологии блокчейн. Ripple использует собственный протокол XRP Ledger, который позволяет проводить транзакции в режиме реального времени и с низкими комиссиями.

Cardano (ADA)

Курс: $0,2651

Рыночная капитализация: $9,29 млрд

Cardano – криптовалюта одноименного блокчейна, разработчики которого заявляли о цели предоставить безопасную и устойчивую среду для создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов. Ключевая особенность Cardano – подход к масштабированию и устойчивости блокчейна через формализованные методы и проверку доказательств.

Dogecoin (DOGE)

Курс: $0,06531

Рыночная капитализация: $9,19 млрд

Dogecoin – первый в истории мем-коин. Созданный в качестве шутки токен быстро завоевал популярность благодаря своему сообществу и его активности в соцсетях. Не последнюю роль в этом сыграл и американский миллиардер Илон Маск, который неоднократно выступал в поддержку альткоина.

Solana (SOL)

Курс: $21,49

Рыночная капитализация: $8,75 млрд

Solana – это блокчейн, созданный с целью решить проблемы масштабируемости и производительности. В основе экосистемы лежит инновационная технология Proof-of-History (PoH), которая обеспечивает скорость и низкую стоимость транзакций.

TRON (TRX)

Курс: $0,07635

Рыночная капитализация: $6,81 млрд

TRX – нативная монета блокчейна TRON, созданного с целью революционизировать развлекательную индустрию и децентрализовать контентное производство. Основной задачей TRON является создание децентрализованных приложений и контента, позволив пользователям взаимодействовать напрямую без посредников.

Polygon (MATIC)

Курс: $0,578

Рыночная капитализация: $5,38 млрд

Polygon – это блокчейн-платформа, созданная с целью решить проблемы масштабируемости и высоких комиссий в сети Ethereum. Она предоставляет инфраструктуру, которая позволяет проектам легко развертывать свои приложения на блокчейне, снижая затраты на газ и повышая производительность.

Litecoin (LTC)

Курс: $67,54

Рыночная капитализация: $4,97 млрд

Будучи одним из самых ранних хардфорков биткоина (то есть, его ответвлением), лайткоин схож с первой криптовалютой, но отличается более быстрой скоростью транзакций и более легким алгоритмом майнинга. Он позиционируется как "серебро" к "золоту" биткоина.

Chainlink (LINK)

Курс: $6,05

Рыночная капитализация: $3,25 млрд

Chainlink предоставляет оракулы – сервисы, которые связывают внешний мир с блокчейном, делая его полезным для создания децентрализованных приложений, зависящих от внешних данных.

Преимущества альткоинов

Инновационность

В глобальном смысле альткоины – это платформы для экспериментов с новыми технологиями и концепциями, внедрение которых недоступно для биткоина. Поэтому их развитие способствует развитию блокчейна и криптоиндустрии в целом.

Функциональность

Каждый альткоин может предлагать уникальные функции и возможности. Например, Ethereum позволяет создавать смарт-контракты и децентрализованные приложения, Ripple фокусируется на глобальных финансовых переводах, а Solana стремится к высокой производительности и масштабируемости.

Диверсификация рисков

Альткоины позволяют инвесторам диверсифицировать свои портфели, снизив риски и зависимость от одного актива. Различные альткоины могут дать возможность получить прибыль в разных секторах рынка.

Недостатки альткоинов

Мошенничество

Среди молодых и малоизвестных альткоинов попадаются проекты с сомнительной надежностью и поддержкой. Инвестирование в них может быть связано с высоким риском потери средств из-за неудачи проекта или мошенничества.

Ликвидность

Некоторые альткоины могут иметь низкую ликвидность на рынке, что затрудняет их покупку, продажу или обмен. Это может создать трудности для инвесторов, особенно при больших объемах торговли.

Влияние

Криптопортал CoinGecko оценивает доминирование биткоина (то есть, часть рынка, которая приходится на эту монету) в 46,6%, еще 18,2% приходится на Ethereum. Таким образом, на остальные альткоины приходится лишь 35% рыночной капитализации криптоотрасли. Это не дает им в достаточной мере влиять на индустрию и сказывается на курсе.

Регулирование

Криптовалюты в целом часто не имеют правового регулирования, в отличие от традиционных финансовых инструментов. Это может привести к неопределенности в отношении правового статуса и защиты инвесторов.

На этом фоне можно сделать заключение, что альткоины привнесли уникальные возможности и решения в криптовалютную индустрию. Разнообразие виртуальных активов стимулирует инновации и развитие, что в итоге способствует развитию блокчейн-технологий и криптоотрасли в целом.

При этом инвестирование в такие проекты может быть сопряжено с рисками. Поэтому инвесторам следует тщательно изучать каждый проект, прежде чем вкладывать в него свои средства или ресурсы.

Раньше OBOZREVATEL уже писал про отдельный тип альткоинов – мем-коины. Как появились "шутливые" криптовалюты, как их использовать и где купить, читайте в материале на нашем сайте.

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