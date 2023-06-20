Мемные криптовалюты: что это такое и как ими торговать

Мемные криптовалюты – это цифровые активы, сочетающие в себе юмор и развлечения. Они популярны среди любителей интернет-культуры. Мемные криптовалюты обычно имеют соответствующие имена, символы и визуальные элементы, принадлежащие популярным мемам.

Видео дня

В этой статье мы рассмотрим, что такое мемные криптовалюты и как можно ими торговать. Независимо от того, вы новичок в мире криптовалют или опытный трейдер, эта статья станет отличным пособием для понимания этого явления.

Как они появились?

Появление мемных криптовалют связано с популярностью интернет-мемов и популяризацией технологии блокчейн. В 2013 году была создана одна из самых известных мемных криптовалют – Dogecoin, которая была начата как шутливый проект на основе популярного мема с изображением собаки породы шиба-ину. Dogecoin быстро обрел популярность в сообществе, а его успех вдохновил появление других мемных криптовалют.

Постепенно появились новые проекты, которые использовали другие популярные мемы в качестве основы для своих криптовалют. Они предоставили поклонникам мемов возможность поддерживать проекты, используя криптовалюту с выбранным мемным контекстом.

История мемных криптовалют имеет несколько интересных эпизодов:

Nyan Cat Token и артинтернет

Nyan Cat, известный мем с анимацией кота, был использован в качестве основы для создания Nyan Cat Token. Мемный токен продали на блокчейн-аукционе Foundation в феврале 2021 года за удивительную сумму в 300 ETH (около $555 989 на момент написания материала).

Рождение Stonks (Dank Coin)

В 2021 году возник Stonks (Dank Coin) – мемная криптовалюта, использующая популярный мем "Stonks" с изображением бизнесмена. Проект стал известен благодаря своему юмористическому подходу к криптосфере и мемной культуре. Актив собрал небольшое, но верное сообщество поклонников, использующих его для торговли и юмористических целей.

Мемные криптовалюты на WhiteBIT

WhiteBIT – это одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. На WhiteBIT поклонникам мемных активов есть из чего выбирать. Смотрите сами:

Shiba Token (SHIB)

SHIB – это мем-токен, называющий себя аналогом Dogecoin на основе Ethereum. SHIB является основным токеном децентрализованной биржи ShibaSwap.

Pepe (PEPE)

Pepe – проект, основанный на известном меме Pepe the Frog, который должен стать одной из лучших мемных криптовалют. Проект имеет систему перераспределения, вознаграждающую пользователей, которые помещают токены в стейкинг на долгий срок, и не взимает комиссию за транзакции.

Wojak (WOJAK)

Wojak – это криптопроект, целью которого является создание децентрализованной платформы для общения с помощью мемов. WOJAK является нативной валютой платформы, позволяющей пользователям покупать, продавать и торговать мемами, а также участвовать в мероприятиях сообщества и общаться с единомышленниками по всему миру.

FLOKI (FLOKI)

FLOKI сочетает развлечение и функциональность, предлагая функции DeFi (децентрализованных финансов), интеграцию NFT и специальный кошелек для поддержки животных. Децентрализованная платформа FLOKI поощряет участников управлять сообществом, предоставляя владельцам токенов возможность участвовать в формировании будущего направления развития.

Как использовать мемные активы?

Мемные криптовалюты имеют определенную ценность. Их можно покупать, продавать и обменивать на другие криптовалюты. Это открывает возможности для коллекционирования и инвестирования в уникальные мемные токены, которые могут вырасти в цене с течением времени.

Перед тем, как начать торговать мемными криптовалютами на WhiteBIT, важно помнить об изменчивости их цены. Цены мемных токенов могут быстро меняться. Рекомендуем тщательно исследовать проекты, чтобы оценить их ценность, прежде чем сделать инвестиции.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, американский миллиардер Илон Маск является большим поклонником мемкоинов. В частности после одного из его сообщений токен FLOKI подорожал на более чем 24%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!