Более трети криптовладельцев в мире – женщины: какое место занимают украинки

Многочисленные исследования свидетельствуют о растущем интересе женщин к крипте. Например, согласно данным компании Triple A, в 2023 году количество женщин среди криптопользователей увеличилось с 21% до 37%.

Поэтому к Международному женскому дню OBOZ.UA решил исследовать, кто же они – женщины в криптовалюте, а также собрал несколько вдохновляющих примеров и образовательный проект, который поможет украинкам узнать больше о криптовалюте и трейдинге.

Портрет "криптоженщины"

Согласно данным Сoin Journal, почти каждая (94%) опрошенная женщина когда-то слышала о криптовалюте. О заметной заинтересованности женщин в этом классе активов свидетельствует и исследование Gemini, подтвердившее готовность 47% из опрошенных впервые купить крипту в течение года.

Кроме того, в 2022 году криптовалюта стала вторым по популярности классом активов среди молодых женщин в возрасте 18-34 года (популярнее лишь наличные деньги).

Также исследование показало самые популярные криптовалюты среди женщин. Кроме "мастодонтов" индустрии – биткоина (BTC) и эфириума (ETH), в этот список входит также "собачий" мемкоин Dogecoin (DOGE).

В то же время 7 из 10 женщин предпочитают долгосрочное хранение криптовалюты. То есть 70% являются "ходлерками" – вместо постоянной торговли на рынке эти инвесторки покупают криптовалюту и ждут, пока ее курс значительно вырастет в долгосрочной перспективе.

Также интересно, что значительное количество женщин-криптопользователей имеет высшее образование – степень бакалавра или магистра наук есть у каждой второй. В то же время среди мужчин-инвесторов диплом из университета есть только у третей части.

Самые известные женщины в мировой криптоиндустрии

Гендерный дисбаланс наблюдается и среди учредителей и руководителей криптовалютных проектов. Согласно результатам исследования Forex Suggest, только три СЕО из 50 крупнейших криптовалютных компаний – женщины: Ола Дудин (BitOasis), Амбре Субиран (Kaiko) и Симона Майни (Elliptic).

А вот руководящие должности на уровне топ-менеджмента в криптоиндустрии занимают в общей сложности более 22% женщин. Некоторые из них определенно выделяются из общего числа и дают другим знак, что недостижимых целей не существует.

Кэти Вуд

Основательница и CEO инвестиционной компании Ark Invest Кэти Вуд известна своими инновационными инвест-стратегиями в технологические компании – в частности, связанные с блокчейном и криптовалютами.

Она часто демонстрирует криптооптимистические взгляды – в частности, неоднократно делала яркие прогнозы относительно биткоина. Кроме того, в начале 2024 года Ark Invest вместе с 21Shares запустил спотовый фонд (ETF) на базе биткоина. По состоянию на 5 марта фонд инвестировал в первую криптовалюту более $1,5 млрд.

Элизабет Старк

Имя Элизабет Старк является синонимом Lighting Labs, соучредительницей которой она является. Эта компания была одним из первых разработчиков (а впоследствии стала лидером этого направления) сети Lightning Network, созданной как решение для масштабирования блокчейна Bitcoin.

Не в последнюю очередь именно благодаря 10-летнему опыту Старк платежи в биткоинах стали значительно быстрее и дешевле. Кроме того, она является членом некоммерческого исследовательского центра Coin Center, защищающего блокчейн-проекты и выступающего за разумное регулирование отрасли.

Мельтем Демирорс

Демирорс – директор по стратегии, направленной на криптоактивы инвестиционной компании CoinShares, которая управляет $750 млн своих клиентов. Издание Bussiness Insider назвало ее "одной из крупнейших инвестиционных звезд криптотрасли".

Будучи профессионалом в направлении блокчейна и финансов, Мельтем является известным криптовалютным "бизнес-ангелом". Начиная с 2015 года, она инвестировала в более 150 компаний в экосистеме цифровых валют.

Рэнди Цукерберг

Родная сестра создателя Facebook Марка Цукерберга разработала некоторые модули соцсети, а затем в 2011 году ушла из компании, чтобы начать "сольную" карьеру и стала одним из самых громких голосов Web3-сектора.

Она основала собственную платформу для Web3-художников Hug, а также прилагает усилия, чтобы сделать криптовалюту и NFT более инклюзивными. "Я хочу, чтобы женщины понимали это, потому что эти тенденции уже не исчезнут", – однажды призналась она в интервью Forbes.

Украинки в крипте: как легко стать одной из них

Как ни прискорбно, но Украина выбивается из общей тенденции гендерного равенства в сфере криптовалюты. Как сообщает Минфин, цифровыми активами владеют только 6,2% украинок.

Чтобы исправить это, одна из крупнейших европейских криптовалютных бирж украинского происхождения WhiteBIT запустила образовательный проект "Women set the level", в рамках которого одни из самых известных криптоблогерок страны Катя Крипто и Ангелина Мико продемонстрируют доступность криптовалюты для всех, независимо от пола. Подкаст девушек доступен на YouTube-канале WhiteBIT.

Кроме того, криптобиржа запустила активность для женщин, чтобы показать легкость, с которой можно приобрести свою первую криптовалюту. Среди всех участниц, которые приобретут виртуальные монеты до 24 марта включительно, разыграют призовой фонд в эквиваленте $1000.

С условиями активности можно ознакомиться под видео или на сайте WhiteBIT. Ничего сложного – необходимо только:

зарегистрироваться на криптобирже;

верифицировать свой аккаунт (пройти процедуру KYC);

пополнить биржевой баланс (как – подробно объясняют экспертки подкаста);

купить свою первую крипту через функцию "Быстрый обмен";

заполнить форму, где будут указаны все остальные шаги.

Если после просмотра подкастов останутся вопросы – их можно задать вживую во время прямого эфира Кати Крипто, который состоится в 16 часов 18 марта в Instagram. За трансляцией можно будет следить на странице WhiteBIT.

Заключение

В основе самой концепции криптовалют лежит доступность для всех и каждого – независимо от пола, возраста или национальности. Это современный цифровой актив, который постоянно внедряется в повседневную жизнь и при этом открыт для всех. Поэтому стоит хотя бы попробовать.

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