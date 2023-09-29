Биткоинов стало меньше: в шторме утонул криптокошелек стоимостью $67 млн

Известный бизнесмен, инвестор и автор бестселлеров о криптовалюте Джейсон Уильямс потерял свой холодный криптовалютный кошелек из-за шторма. Устройство находилось на борту лодки, которая утонула из-за непогоды на море.

Об этом Уильямс написал в своем Twitter, выложив видео с места событий. На снятых с вертолета кадрах видно, как огромные волны опрокидывают катер на открытой воде. В кошельке хранилось 2450 BTC примерной стоимостью $67 млн.

“Мне жаль это сообщать, но я попал в серьезную аварию на лодке 14 сентября 2023 года. К счастью, я выжил, но мой биткоин-кошелек – нет. Мне удалось заставить береговую охрану выслать мне видео спасения", – признал Уильямс.

Видео дня

В результате происшествия никто не погиб, впрочем, несколько человек в комментариях признались, что их криптокошельки также были на борту лодки. “Мне очень жаль. Пусть это послужит моим признанием в произошедшем и моими глубокими извинениями", – ответил им инвестор.

Компания AnchorWatch, занимающаяся страхованием холодных криптокошельков, в связи с этим официально заявила, что ее политика запрещает клиентам брать свои устройства на плавучие средства. Неизвестно, обращался ли Джейсон Уильямс за услугами страхования в эту организацию, но он отметил, что не знал о таких деталях.

Впрочем, стоит отметить, что хотя аппаратный криптокошелек считается самым безопасным способом хранения виртуальных активов, наибольшим его недостатком является вероятность его потери. Таким образом, вся криптовалюта также будет утрачена.

Кроме того, криптокошельками могут быть и специализированные онлайн-сервисы по работе с виртуальными активами. Получить такой кошелек можно при регистрации на соответствующей площадке, например, криптобирже или обменнике криптовалют. Например, одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины – WhiteBIT дает возможность своим новым пользователям открыть криптокошельки в 270 различных активах и в 10 фиатных валютах.

Ранее OBOZREVATEL писал о разновидностях криптовалютных кошельков. Какие они бывают и какие недостатки и преимущества у каждого класса, читайте в материале на нашем сайте.

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