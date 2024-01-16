Биткоин станет "убийцей" доллара? В МВФ дали четкий ответ

Биткоин не угрожает главенству американского доллара как мировой валюты. Вытеснить американский доллар из системы международных платежей не получится, поскольку криптовалюта представляет собой не деньги, а класс активов.

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Об этом в интервью Yahoo Finance Live заявила директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она призвала разграничивать деньги и активы.

"Когда криптовалюты имеют обеспечение, инвестиции в них более безопасны. Но если у криптовалют нет обеспечения, вложения в них становятся более рискованными. Но это не совсем деньги, а больше похоже на фонд управления капиталом", – объяснила глава МВФ.

Кроме того, Георгиева выразила несогласие с тем, что запуск в США спотовых криптовалютных фондов (ETF) на базе биткоина спровоцирует массовое принятие этой криптовалюты. Директор МВФ считает, что этот день наступит не скоро, соответственно разговоры об этом являются бессмысленными.

"Я не спешу конвертировать свои доллары в другую валюту. Это не значит, что не следует диверсифицировать вложения. Но я бы не стала беспокоиться о том, что биткоин будет конкурировать с долларом", – добавила директор МВФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал о совершенно ином отношении Кристалины Георгиевой к другому типу виртуальных активов – цифровым валютам центральных банков (CBDC). В октябре она допустила, что такие активы заменят наличные деньги, потому что в некоторых странах обслуживать бумажную валюту слишком дорого.

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