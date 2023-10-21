Биткоин установит исторический рекорд? Названо условие кардинального изменения курса

Курс биткоина может вырасти до $50-73 тыс. за монету, если в США одобрят спотовые биржевые криптовалютные фонды (ETF). Таким образом, из-за решения американских властей курс первой криптовалюты может превысить свой исторический рекорд.

Об этом говорится в докладе аналитической компании CryptoQuant. Эксперты напомнили, что впервые институциональные инвесторы заинтересовались криптовалютами в 2020–2021 годах, когда ряд крупных компаний (Tesla, Microstrategy, Square и Grayscale) инвестировали свои средства в биткоин.

На сегодняшний день на рассмотрении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) находятся две заявки – от инвестиционных компаний BlackRock и Fidelity. Обе компании просят разрешения запустить свои биткоин-ETF.

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В CryptoQuant считают, что, BlackRock и, очевидно, другие компании, которые получат разрешение после нее вложат в эти ETF 1% своих активов, на биткоин-рынок поступит капитал в $155 млрд. Это около трети нынешней рыночной капитализации первой криптовалюты.

Если этот сценарий будет реализован, стоимость одного биткоина может взлететь до $50-73 тыс. А в конечном итоге рыночная капитализация всей криптоиндустрии вырастет на $1 трлн, из которых $900 млрд придется на биткоин.

Эксперты обратили внимание на тенденцию: в прошлом во время бычьих (растущей тенденции) рынков рыночная капитализация биткоина в 3-5 раз превышала его реализованную капитализацию. То есть, на каждый поступивший доллар приходится $3-5 рыночной капитализации.

На сегодняшний день SEC уже одобрила запуск фьючерсного биткоин-ETF от ProShares и Valkyrie Investments. Это позволит инвесторам делать ставки на будущую цену криптовалюты, но не покупать виртуальные активы напрямую.

Также OBOZ.UA сообщал, что в инвестиционном фонде Pantera Capital тоже прогнозируют взлет стоимости первой криптовалюты. Аналитики предполагают, что с 2024 по 2028 год курс BTC вырастет почти до $150 тыс. за 1 BTC.

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