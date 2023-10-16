Биткоин сильно подорожал всего за 5 минут: цена преодолела психологическую отметку

Курс биткоина резко вырос и достиг отметки в $30 тыс. за BTC. Первая криптовалюта подорожала после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила создание биткон-ETF (биржевого фонда) iShares.

О решении американского финансового регулятора сообщило на своей странице X издание Cointelegraph без указания источника информации.

Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT, на этом фоне стоимость биткоина подскочила на 8%. Буквально за 5 минут цена актива выросла на $2000 и в моменте превысила психологическую отметку в $30 000 и достигла $30039 за монету.

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Таким образом, курс криптовалюты впервые с 8 августа превысил отметку в $30 тыс. но после кратковременного рывка он откатился до $28,3 тыс.

В то же время, журналистка Fox Business Элеанор Террет утверждает, что информация об одобрении SEC нового биткон-ETF не соответствует действительности. Стоит отметить, что соответствующая новость действительно не появлялась ни на сайте SEC, ни на бирже NASDAQ.

"В BlackRock (инвестиционная компания – ред.) только что подтвердили мне, что это неправда. Их заявка все еще находится на рассмотрении", – написала она в своем микроблоге.

BlackRock – крупнейший в мире управляющий активами. По состоянию на конец 2022 года в управлении компании находились активы в эквиваленте $8,59 трлн. В июне 2023 года компания подала заявку на создание биржевого криптофонда iShares, который может стать первым фондом, одобренным Комиссией по ценным бумагам и биржам, предоставив институциональным инвесторам доступ к криптовалюте.

При этом SEC уже дала разрешение ProShares и Valkyrie Investments запустить фьючерсный биткоин-ETF. Его инвесторы не смогут покупать виртуальные активы напрямую, но получат возможность делать ставки на будущую цену криптовалюты.

Ранее OBOZ.UA сообщал о прогнозе инвестиционного фонда Pantera Capital, согласно которому курс биткоина может резко взлететь. Аналитики предполагают, что с 2024 по 2028 год криптовалюты подорожает почти до $150 тыс. за 1 BTC.

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