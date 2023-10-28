Рекорд будет побит: крипторинок готовится к стремительному росту курса биткоина

На рынке криптовалют начался пятый "бычий" цикл биткоина, который может привести к тому, что курс первой криптовалюты достигнет $125 тысяч, установив новый исторический максимум. Рост стоимости актива подстегивается ожиданиями его институционального принятия.

К такому выводу пришли аналитики из компании Matrixport. Они считают датой начала "бычьего" (то есть, растущего) тренда 22 июня 2023 года – именно в этот день биткоин впервые за год установил новый годовой максимум.

"Это не совпадение, что биткоин растет в то время, когда соотношение долга к ВВП Соединенных Штатов достигает неприемлемого уровня", – утверждают в Matrixport. Они объясняют динамику курса тем, что инвестиционные учреждения увидели в биткоине такой же инструмент для защиты от инфляции, как золото и казначейские облигации США.

Видео дня

В Matrixport подсчитали, что нынешний бычий тренд официально начался 22 июня 2023 года, когда биткоин впервые за год достиг нового годового максимума. Эксперты утверждают, что за время бычьего роста курс биткоин увеличивается на +310%. Исходя из этих данных к декабрю 2024 года стоимость первой криптовалюты достигнет $125 тыс. за 1 BTC.

"Идеальная точка входа для покупки биткоина сформировалась за 14-16 месяцев до следующего халвинга. Вот почему конец октября 2022 года был идеальным периодом для входа", – подчеркнули криптоаналитики, напомнив, что тогда первая криптовалюта торговалась по $17 тыс.

Халвинг – это запрограммированная особенность сети Bitcoin, из-за которой через каждые 210 тысяч блоков (то есть примерно раз в 4 года) размер вознаграждения для майнеров уменьшается вдвое. В следующий раз это произойдет в 2024 году.

Ранее в Matrixport спрогнозировали рост рыночной капитализации биткоина на $24-50 млрд из-за одобрения криптовалютных биржевых фондов (ETF). Это может спровоцировать рост курса актива до $42-56 тыс. за 1 BTC.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с начала 2023 года биткоин уже подорожал на 79,7%. Таким образом "цифровое золото" обошло по прибыльности золото физическое и другие традиционные финансовые инструменты – индeкc NASDAQ и биржевый фонд SPDR S&P 500.

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