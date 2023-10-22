Биткоин обошел золото в 10 раз: куда выгоднее всего инвестировать

Биткоин подтвердил свой статус как средство снижения инвестиционных рисков, обойдя с начала года все основные традиционные финансовые индексы. Это подтверждается и тем, что за неделю флагманская криптовалюта уже дважды тестировала уровень $30 за 1 BTC.

К такому заключению пришли эксперты криптоаналитической компании CrуptoRank. Согласно их подсчетам, с 1 января по 20 октября 2023 года курс этой криптовалюты вырос на 79,7%.

Это значительно больше, чем у крупнейшего альткоина Ethereum (34,9%). Кроме того, за неполные 10 месяцев зoлoтo подорожало лишь на 7,03%, индeкc NASDAQ – на 26,9%, а биржевый фонд SPDR S&P 500 ETF (SPY) – на 13,2%.

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Таким образом, "цифровое золото" оказалось гораздо более доходной инвестицией, чем золото физическое. Это объясняет и рост доминирования биткоина на рынке – в 2023 году был установлен новый рекорд нa уровне 52,77%. Это означает, что больше половины всех инвестиций в криптоиндустрию приходится именно на BTC.

На этом фоне инвестиционная компания VanEck уже прогнозирует начала "бычьего" рынка. То есть эксперты верят, что падающий тренд, который царил в криптоиндустрии весь 2022 год, завершится.

Это можно частично объяснить возможным запуском спотовых биржевых криптовалютных фондов (ETF) в США. На сегодняшний день на рассмотрении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая является главным биржевым регулятором страны, находится несколько соответствующих заявок.

Если это случится, институциональные инвесторы получат доступ к рынку виртуальных активов, что может увеличить капитализацию этой отрасли на сотни миллиардов долларов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в инвестиционном фонде Pantera Capital тоже прогнозируют взлет стоимости первой криптовалюты. Аналитики предполагают, что с 2024 по 2028 год курс BTC вырастет почти до $150 тыс. за 1 BTC.

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