Биткоин пробил "дно", на крипторынке паника: трейдеры потеряли $1 млрд за сутки

Курс биткоина упал ниже $50 тысяч. Из-за обвала стоимости первой криптовалюты потери криптовалютных трейдеров превысили $1 млрд.

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По данным одной из крупнейших в Европе централизованных криптобирж украинского происхождения WhiteBIT, в ночь на 5 августа цена биткоина в моменте опустилась до $49,87 тыс. за 1 BTC. Падение за сутки составило более 19%.

В последний раз первая криптовалюта торговалась так низко в феврале 2024 года. На этом фоне на фьючерсном рынке было ликвидировано более $1 млрд за 24 часа.

Это вызвало панику в криптоиндустрии: за сутки Индекс страха и жадности, отражающий настроения на рынке, снизился на 8 пунктов – с 34 до 26. Это говорит о доминировании страха на рынке. Несмотря на этом, курс BTC все еще более чем на 20% выше, чем в начале года.

По данным криптоагрегатора CoinGecko, из-за падения биткоина на 11% и падения Ethereum на 21% за последние сутки совокупная стоимость криптовалют упала примерно на $270 млрд. По данным криптоагрегатора CoinGecko, из-за падения биткоина и Ethereum за последние сутки совокупная стоимость криптовалют упала примерно на $270 млрд.

Аналитики связывают резкое падение цен на крипторынке с распродажей на японском фондовом рынке. Так, японский индекс Nikkei 225 в моменте опускался более чем на 10%, потери рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, начавшиеся на прошлой неделе после повышения Банком Японии базовой процентной ставки до самого высокого уровня за 16 лет.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о резком падении курса биткоина после продажи крупной партии криптомонет американским правительством. Аналитики заметили транзакцию, в результате которой с кошелька правительства США перевели 29,8 тыс. BTC совокупной стоимостью примерно в $2 млрд.

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