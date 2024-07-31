Правительство США обрушило курс биткоина: что провернули у Байдена

Курс первой криптовалюты биткоин резко упал после того, как вырос на фоне выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа на отраслевой конференции. Причиной смены курса может быть продажа крупной партии криптомонет американским правительством.

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Как пишет Bloomberg, 30 июля курс Bitcoin в моменте достигал $65 875 за 1 BTC, но позже стоимость актива несколько восстановилась и выросла до $66 600. Накануне биткоин впервые с июня торговался на уровне $70 тыс. за монету.

Курс вырос после криптовалютной конференции Bitcoin Conference 2024, прошедшей на выходных в американском Нашвилле, штат Теннесси. На мероприятии выступил экс-президент США и участник нынешней президентской гонки Дональд Трамп, пообещавший сделать США "криптовалютной сверхдержавой" и создать "стратегический запас биткоинов".

Стоимость биткоина упала после того, как платформа Arkham Intelligence сообщила о продаже 29,8 тыс. BTC из криптогаманца правительства США. Общая стоимость транзакции оценивается примерно в $2 млрд. Криптовалюту американские власти изъяли в рамках борьбы с хакерами и даркнет-маркетплейсами, в том числе известной площадкой Silk Road. В целом, согласно данным Bitcoin Treasuries, в криптоскрабнице США хранится более 213 тыс. биткоинов общей стоимостью свыше $14,1 млрд.

Также аналитики сервиса Look on chain заметили другую крупную транзакцию: из криптогаманца, связанного с обанкротившейся криптобиржей Mt. Gox, перевели на три неизвестных кошелька 47,2 тыс. BTC. Считается, что криптовалюту распределяют между кредиторами Mt. Gox.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что у украинской системы государственных аукционов ProZorro появилась возможность выставлять цифровые активы на торги. Первым лотом стал 0,1 Bitcoin, который уже выставили на продажу.

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