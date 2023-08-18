Биткоин подешевел на $2,7 тысячи за 15 минут: причины падения BTC

Биткоин потерял $2,7 тыс. от своей стоимость менее чем за час. Курс первой криптовалюты обрушился в ночь на 18 августа.

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Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения WhiteBIT, буквально за 15 минут курс биткоина упал на 10% – с $27,7 тыс. до $25 тыс. за монету. Впрочем, со временем стоимость актива выросла до $26,5 тыс. за BTC.

Столь резкое падение привело к массовым убыткам трейдеров. Согласно данным криптопортала Coinglass, за 24 часа изменение курса спровоцировало на криптобиржах ликвидацию маржинальных позиций более чем 175 тыс. трейдеров совокупной стоимостью более $1 млрд.

Причиной случившегося могла быть публикация в The Wall Street Journal о том, что в 2021 и 2022 годах компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX распродала свои запасы биткоинов, списав $373 млн в криптовалюте. Другая его компания Tesla, которая инвестировала $1,6 млрд в биткоины, в 2022 году тоже продала криптовалюту на $936 млн.

Еще одной причиной распродажи биткоинов аналитик CMC Markets Тина Тенг назвала рост доходности государственных облигаций в США, что свидетельствует о снижении ликвидности на более широком рынке. Кроме того, опосредованное влияние могло сказать и банкротство одного из крупнейших китайских операторов недвижимости Evergrande.

А трейдер TheFlowHorse назвал произошедшее "чистой спекуляцией", объяснив это действиями одного из неизвестных криптокитов – крупнейших участников отрасли. Такой инвестор мог продать свои запасы активов после того, как криптофонд Valkyrie подал заявку на фьючерсный Ethereum-ETF.

Стоит отметить, что случившееся сказалось и на курсе других крупных криптовалют:

Etherum подешевел на 5,90%;

Litecoin – на 13,25%;

XRP – на 13,92%;

Bitcoin Cash – на 11,85%.

Также OBOZREVATEL сообщал о сокращении количества биткоинов на криптобиржах. Из-за того, что инвесторы продолжают выводить BTC с торговых площадок, биржевой баланс монеты упал до минимума за 4,5 года.

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