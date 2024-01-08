Биткоин-"копилка" США подорожала до $8,4 млрд: откуда взяли криптовалюту

Правительство США располагает около 200 тысяч биткоинов на общую сумму $8,4 млрд. Криптовалюта связана с даркнет-маркетплейсом Silk Road, хакером Джеймсом Чжуном и взломщиками биржи Bitfinex.

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Согласно данным Blockworks, речь идет о 207 189 BTC, которые были конфискованы в 2020-2022 годах. Благодаря росту стоимости курса первой криптовалюты, менее чем за три месяца их стоимость выросла на $3,4 млрд.

Всего из этой суммы было продано 9861 BTC, или менее 5%, что принесло американским властям $215 млн (при средней стоимости в $21,8 тыс. за биткоин). Оставшиеся монеты правительство тоже планирует продать.

В частности речь идет о биткоинах, конфискованных у Джеймса Чжуна в ноябре 2021 года. Спустя год он признал вину в их незаконном получении на даркнет-маркетплейсе Silk Road.

Согласно Минюсту США, в сентябре 2012 года Чжун реализовал мошенническую схему с использованием фейковых аккаунтов, не выставляя и не покупая на площадке какие-либо товары или услуги. По данным властей, он вносил депозиты в размере от 200 до 2000 BTC, после чего быстро снимал средства в кратном размере. Чжун инициировал более 140 подобных транзакций, что в сумме принесло ему 50 000 BTC.

"Осталось примерно 41 491 BTC (около $1,8 млрд. – Ред.), которые правительство будет ликвидировать четырьмя партиями в течение календарного года. Второй раунд ликвидаций не состоится до вынесения приговора Чжуну", – говорится в документах.

Специалисты Blockworks предположили, что в ближайшие несколько месяцев американское правительство снова продаст связанные с Silk Road биткоины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2023 году Чжуна признали виновным в реализации схемы с кражей виртуальных активов. Поскольку он сотрудничал со следствием и признал свою вину, его приговор составил 1 год и 1 день лишения свободы.

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