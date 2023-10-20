Биткоин идет на взлет: курс второй раз через неделю пробил важную отметку

Курс биткоина подорожал до $30 тысяч за монету – психологически важную отметку первая криптовалюта покорила уже второй раз за неделю. Рост курса может быть вызван важным решением в отношении принятия криптовалют в США.

Согласно данным одной из самых крупных европейских криптобирж украинского происхождения WhiteBIT, курс монеты вырос на 10% за сутки. В моменте стоимость актива составляла 30184 за 1 BTC.

Впрочем, закрепиться на этой отметке криптовалюта не смогла и со временем ее курс скорректировался. По состоянию на 16:30 один биткоин торгуется на уровне $29,4 тыс.

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Рыночная капитализация этой криптовалюты выросла до $586,52 млрд, а ее доминирование составляет 51,6% – то есть, больше половины всех инвестиций в криптоиндустрию приходится именно на биткоин.

Непосредственную причину роста курса актива сказать сложно. В настоящее время криптосообщество разогрето новостями о возможной легализации в США спотовых криптовалютных фондов (ETF), что предоставит институциональным инвесторам доступ к виртуальным активам.

Движения курса биткоина придали импульс и остальным активами из топ-10:

Ethereum (ETH) подорожал до $1,58 тыс.;

Cardano (ADA) – до $0,25;

Solana (SOL) – до $26,2, прибавив за сутки около 10%.

Самый заметный рост наблюдается у XRP – более 10%. Вдобавок к общей тенденции на криптовалюту оказало влияние и решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвать свой иск к руководителям компании-эмитенту этого токена Ripple Labs.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что рыночная капитализация биткоина может вырасти до $15 триллионов, а курс первой криптовалюты – соответственно до $700 тыс. за BTC. Это допускает инвестор Энтони Скарамуччи, называя биткоин во многих более ценным активом, чем золото.

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