Биткоин резко подорожает: когда начнется рост курса

Рыночная капитализация биткоина может вырасти до $15 триллионов, а курс первой криптовалюты – соответственно до $700 тыс. за BTC. Среди прочего, к такому сценарию актив может подтолкнуть политика властей США в отношении санкций.

Такой многообещающий прогноз в эфире YouTube-канала OPTO – Invest in Innovation озвучил экс-директор по коммуникациям Белого дома и основатель американской инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи. Он назвал биткоин во многих более ценным активом, чем золото, и поэтому инвестиционный портфель SkyBridge Capital в значительной мере состоит из этой криптовалюты.

В то же время Энтони Скарамуччи не верит в то, что биткоин станет универсальным денежным средством, по крайней мере, при его жизни, но считает, что страны-противники США на мировой арене могут прибегнуть к биткоину для обхода санкций при торговле.

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По оценкам инвестора, стоимость биткоина имеет потенциал вырасти до $700 тыс. за коин. Это в 25 раз больше нынешнего курса – согласно данным одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 17 октября BTC торгуется на уровне $28,1 тыс. за монету.

В другом интервью Скарамуччи объяснил, что первая криптовалюта может защитить инвесторов от инфляции и последствий роста госдолга США. Также он считает что стоимость биткоина, в отличие от других активов, не может быть завышена, учитывая другую его особенность – фиксированное предложение.

"Когда растет спрос на золото, мы строим больше приисков. У биткоина же ограниченное предложение", – сказал в эфире веб-шоу The Raz Report.

Изданию Benzinga глава SkyBridge Capital признался, что инвестировал несколько сотен миллионов долларов в биткоин. Активы он хранит в своем личном криптокошельке и на балансе компании.

Скарамуччи также оценил возможные последствия легализации биткоин-ETF (биржевого криптовалютного фонда) в США, где в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже поступили соответствующие заявки от BlackRock и Grayscale Investments. Энтони Скарамуччи допускает, что это приведет к росту курса биткоина в 5-8 раз.

"Я верю, что это возможно. Если я окажусь прав, мы увидим рост биткоина до $150-250 тысяч", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об оптимистических взглядах Энтони Скарамуччи на будущее биткоина. В частности, ранее он был уверен, что к концу 2024 года или середине 2025 года BTC достигнет отметки в $500 тыс.

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