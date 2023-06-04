Биткоин бесполезный: нобелевский лауреат атаковал криптовалюту

Нобелевский лауреат по экономике 2008 года Пол Кругман назвал криптовалюты преимущественно бесполезными. Однако он считает, что контролируемые государством виртуальные активы помогут бороться с преступностью.

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В своем Twitter он напомнил о негативном отношении кандидата в президенты США Рона Десантиса к цифровым валютам центрального банка (CBDC). Он сравнил это с критикой американского экс-сенатора Рика Санторума Национальной метеорологической службе США.

“Действительно, частные метеослужбы действительно полезны. Не так как криптовалюты", – пишет Кругман.

Стоит отметить, что американский экономист не впервые выступает против криптовалют. В апреле в New York Times вышла его статья, в которой он называл такие активы чрезвычайно переоцененными.

Он считает, что биткоин и другие криптовалюты привлекают преимущественно банковских скептиков и преступников. “Сейчас спрос на криптовалюту исходит частично от людей, которые, верно это или нет, но не доверяют банкам, а также частично от людей, занимающихся незаконной деятельностью", – заявил Кругман.

Он задумался о причинах, из-за которых губернатор Флориды Десантис выступает против CBDC (тот даже запретил обиход криптодоллара в своем штате). Политик настаивает на том, что введение такой валюты позволит властям США контролировать расходы граждан и таким образом нарушить их свободы, но Кругман уверен, что результат будет совершенно иным.

В своей статье он предполагает, что использование цифрового доллара поможет “сдуть крипто-пузырь". Кроме того, он считает, что это поможет бороться с использованием криптовалют для нелегальной деятельности, потому что использовать неофициальные токены будут только злоумышленники.

Как известно, Пол Кругман получил Нобелевскую премию по экономике в 2008 году за исследование причин глобальной урбанизации. Он разработал теорию, которая объясняет влияние глобализации и свободной торговли на мировую экономику.

Впрочем, тема криптовалюты в контексте предстоящих выборов звучит все громче. Например, кандидат от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший назвал биткоин символом демократии и свободы, став первым в истории США кандидатом, получившим пожертвования на свою избирательную кампанию в BTC. Позже его примеру последовал и кандидат от республиканцев Вивек Рамасвами.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, именно Флорида считается одним из самых криптодружественных штатов в США. Например, мэр Майами Фрэнсис Суарес получал зарплату в биткоинах.

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