Выборы в США могут убить биткоин: кандидат в президенты назвал причину

Если на президентских выборах в 2024 году действующий глава Белого дома Джо Байден будет переизбран на второй срок, существование криптовалюты биткоин окажется под угрозой. Чрезмерное регулирование его администрацией может завести криптоотрасль в тупик.

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Об этом во время стрима в Twitter Spaces заявил губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис. При этом он объявил о собственных планах баллотироваться в президенты, пообещав защитить право людей на операции с биткоином.

"Как президент я буду защищать возможность заниматься биткоином", – заверил ДеСантис. Он признал наличие рисков, сопутствующих операциям с криптовалютой, но подчеркнул право людей заниматься такими операциями.

Губернатор считает единственной причиной, по которой политическое руководство США выступает против криптовалюты – невозможность контролировать эту отрасль. Он уверен, что Белый дом пытается уничтожить биткоин, поскольку криптовалюта препятствует планам американских властей контролировать население страны.

Десантис также напомнил о юрисдикционной войне, которую Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ведет c криптосектором. Он верит, что в отсутствие законодательных норм в отношении криптовалютной индустрии SEC при помощи бюрократии делает все возможное, чтобы компании просто не могли работать в этом пространстве.

"У меня попросту нет желания контролировать все, что люди могут делать в этом пространстве, а именно этого, как я считаю, нынешний режим добивается для биткоина. И если все это продлится еще 4 года, они, вероятно, в конце концов убьют BTC", – добавил политик.

Он считает, что администрация Джо Байдена больше заинтересована в развитии цифровой валюты центрального банка (CBDC) – криптодоллара. Сам он видит в этом еще один способ контролировать граждан, поэтому выступает против этой инициативы.

В случае победы на выборах, Рон Десантис обещает не одобрять такой проект – ранее он подписал запрет об использовании цифрового доллара и других CBDC во Флориде. К слову, аналогичный закон представил и губернатор штата Техас Тед Круз – он опасается, что государственная криптовалюта может помешать внедрению биткоина.

Стоит отметить, что тема криптовалюты в контексте предстоящих выборов звучит все громче. Например, кандидат от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший назвал биткоин символом демократии и свободы, став первым в истории США кандидатом, получившим пожертвования на свою избирательную кампанию в BTC. Позже его примеру последовал и кандидат от республиканцев Вивек Рамасвами.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, именно Флорида считается одним из самых криптодружественных штатов в США. Например, мэр Майами Фрэнсис Суарес получал зарплату в биткоинах.

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