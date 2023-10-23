Крупнейшая в мире криптобиржа отключит карты Visa украинских беженцев: когда перестанут работать

До конца 2023 года украинские беженцы в Европе не смогут пользоваться дебетовой картой Visa, которую выпустила крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance. Решение было принято на фоне сильного регуляторного давления, которое оказывается на компанию во многих странах мира.

Нововведение коснется стран Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), в которую входят все 27 государств-членов ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Обслуживание карт продолжится до 20 декабря – после этой даты использовать криптокарты Binance станет невозможно, объяснили в самой бирже.

Учетных записей клиентов биржи никакие ограничения не коснутся. Самим пользователям уже разослали электронные письма, уведомив их о грядущих изменениях и предложив им использовать в качестве альтернативы платежный сервис Binance Pay.

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Стоит отметить, что дебетовые карты Visa от Binance использовались для мгновеннной конвертации цифровых активов на биржевом счету в фиат (валюту, выпускаемую центральным банком). Отдельно представители биржи подчеркнули, что изменения затронут и украинских беженцев.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину криптобиржа выделила $10 млн в свой гуманитарный фонд. Украинцы в странах ЕЭЗ могли оформить "криптокарту беженцы" Binance Refugee Card и в течение трех месяцев получать по 75 BUSD ежемесячно. То есть, в совокупности каждый беженец мог получить 225 долларов в стейблкоине BUSD.

Выпускать "карты беженца" криптобиржа прекратила в феврале 2023 года. Ранее Binance прекратила выпуск криптокарт в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, поскольку с ней разорвала платежная корпорация Mastercard.

Кроме того, в ряде европейских стран – в частности, в Австрии, Нидерландах и Германии – крупнейшую криптобиржу лишили лицензии, а в некоторых других (Франции и Австралии) в отношении нее было начато расследование.

Также OBOZ.UA сообщал о том, что финансовые регуляторы США требуют запретить деятельность Binance в Соединенных Штатах. Компанию обвиняют в том, что она помогала гражданам РФ обходить санкции, введенные в отношении их страны из-за войны в Украине.

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