Binance массово блокирует украинцев? Криптобиржу обвинили в дискриминации пользователей

СМИ сообщают, что крупнейшая криптобиржа Binance массово блокирует аккаунты украинских пользователей – вплоть до удаления из системы. Представители площадки это опровергли.

Сперва клиенты сталкиваются с ограничением торговых операций после вывода средств в фиат (национальную валюту) через популярные сервисы, сообщает DeCenter. В Binance это объясняют нарушением пользовательского соглашения.

В случае подачи жалобы решение, как правило, принимается не в пользу клиентов. К тому же, официальную причину ограничения доступа криптобиржа называть отказывается.

После этого пользователям дается некоторое время на вывод своих активов, после чего их аккаунт будет удален без невозможности восстановления.

Издание также приводит заявление представителей биржи, которые утверждают, что "в настоящее время никаких отдельных действий в отношении пользователей в Украине не предпринимается". В Binance отметили, что придерживаются принципа защищенности клиентских средств, но при этом тесно сотрудничают с государственными регуляторами и правоохранительными органами.

"Важно понимать, что правоохранительным органам часто приходится замораживать несколько учетных записей, чтобы определить, какие учетные записи участвуют или не участвуют в их расследовании. К сожалению, это означает, что эти расследования часто могут временно затронуть невиновных пользователей", – добавили представители торговой площадки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фоне сильного регуляторного давления Binance прекратила обслуживание своих дебетовых карт Visa в странах Европейской экономической зоны. Это коснулось и "криптокарт беженца" Binance Refugee Card, которые могли оформить граждане Украины.

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