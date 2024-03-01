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Binance массово блокирует украинцев? Криптобиржу обвинили в дискриминации пользователей

Станислав Кожемякин
Финтех
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Украинцы жалуются на крупнейшую криптобиржу в мире

СМИ сообщают, что крупнейшая криптобиржа Binance массово блокирует аккаунты украинских пользователей – вплоть до удаления из системы. Представители площадки это опровергли.

Сперва клиенты сталкиваются с ограничением торговых операций после вывода средств в фиат (национальную валюту) через популярные сервисы, сообщает DeCenter. В Binance это объясняют нарушением пользовательского соглашения.

В случае подачи жалобы решение, как правило, принимается не в пользу клиентов. К тому же, официальную причину ограничения доступа криптобиржа называть отказывается.

После этого пользователям дается некоторое время на вывод своих активов, после чего их аккаунт будет удален без невозможности восстановления.

Binance обвинили в удалении аккаунтов украинских пользователей

Издание также приводит заявление представителей биржи, которые утверждают, что "в настоящее время никаких отдельных действий в отношении пользователей в Украине не предпринимается". В Binance отметили, что придерживаются принципа защищенности клиентских средств, но при этом тесно сотрудничают с государственными регуляторами и правоохранительными органами.

"Важно понимать, что правоохранительным органам часто приходится замораживать несколько учетных записей, чтобы определить, какие учетные записи участвуют или не участвуют в их расследовании. К сожалению, это означает, что эти расследования часто могут временно затронуть невиновных пользователей", – добавили представители торговой площадки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фоне сильного регуляторного давления Binance прекратила обслуживание своих дебетовых карт Visa в странах Европейской экономической зоны. Это коснулось и "криптокарт беженца" Binance Refugee Card, которые могли оформить граждане Украины.

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