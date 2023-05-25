Билеты на матч сборной Украины по футболу начали продавать за криптовалюту

19 июня на стадионе City Arena в словацком городе Трнава состоится первый домашний матч отбора на Чемпионат Европы 2024, в котором украинская национальная сборная Украины по футболу сыграет против сборной Мальты. С начала полномасштабной войны Украина не может проводить свои матчи дома и вынуждена играть за границей. Поэтому болельщики украинской сборной, имеющие возможность посетить матч и поддержать нашу команду, по криптовалюте могут первыми приобрести билеты к официальному старту продаж.

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Эту возможность предоставляет компания WhiteBIT, являющаяся официальным криптопартнером сборной Украины. Предварительная продажа стартует уже 25 мая. Каждый желающий сможет купить билеты в считанные минуты благодаря техническому решению от Whitepay.

Покупка билетов на матч Украина – Мальта по криптовалюте станет дебютной практикой для болельщиков. Такая опция может быть доступна и для предстоящих топовых матчей украинской сборной против сборных Англии и Италии. Предлагаем уже сейчас протестировать эту возможность и почувствовать преимущества использования цифровых активов!

Кроме того, биржа разыграет 100 фирменных футболок WhiteBIT среди тех, кто приобрел билет на матч за криптовалюту. Конкурс пройдет с 25 по 27 мая на страницах в соцсетях WhiteBIT и сборной Украины. Больше об условиях акции читайте по ссылке.

Партнерство WhiteBIT с украинской сборной подчеркивает удобство и инновационность цифровых валют. Такие результаты партнерства соответствуют его целям – поддерживать украинский спорт, способствовать развитию технологий и предоставлять удобные решения для своих болельщиков и пользователей. С каждым следующим шагом мы приближаемся к миру, в котором массовое внедрение криптовалют – это уже не мечта, а реальность, предоставляющая возможности, навсегда меняя нашу повседневную жизнь.

Стоит отметить, что WhiteBIT – одна из самых крупных европейских централизованных криптобирж родом из Украины. WhiteBIT была основана в 2018 году. Корни команды – украинцы. В настоящее время компания насчитывает 1000 специалистов. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. Компания является официальным партнером сборной Украины по футболу, партнером Lifecell, FACEIT и Национальным университетом "Киево-Могилянская академия".

Также OBOZREVATEL сообщал о партнерстве Whitepay с Благотворительной организацией "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине". Это позволило делать криптовалютные донаты для помощи семьям тяжелобольных детей и пострадавшим от войны.

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