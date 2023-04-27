Криптовалюта для помощи детям: WhiteBIT и Whitepay стали партнерами Дома Рональда МакДональда

Одна из крупнейших в Европе криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT и Whitepay, которые являются решением для получения криптовалютных платежей и взносов, начали партнерство с Благотворительной организацией "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине". Это позволит делать криптовалютные донаты для помощи семьям тяжелобольных детей и войны.

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Украина входит в тройку мировых лидеров по использованию криптовалют и является одним из ведущих государств по уровню внедрения блокчейн-технологий. С начала полномасштабного вторжения криптовалюты стали одним из самых действенных способов для быстрого сбора донатов на ВСУ. Только за первые сутки военной агрессии российской федерации, Минцифры собрало более 7 миллионов долларов в криптовалюте для помощи армии. Поэтому интеграция криптоплатежей в благотворительные фонды – это эффективный способ помочь тем, кто в этом нуждается больше всего и в кратчайшие сроки.

Раньше многих доноров могли испугать комиссии за обмен, банковские задержки и другие бюрократические преграды. Сейчас благодаря интеграции системы Whitepay можно в считанные секунды конвертировать криптовалютные пожертвования в гривне. Это поможет Фонду Дом Рональда МакДональда в Украине собирать больше международных пожертвований для украинских детей. Вклады в 140 криптовалютах из любого уголка мира доступны на этой странице для донатов.

Главным направлением деятельности БО "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине" являются Семейные комнаты Рональда МакДональда. Уже 170 000 раз эта программа помогла родителям и тяжелобольным детям находиться рядом в больницах в комфортных условиях. С началом полномасштабного вторжения, Фонд также запустил программы поддержки пострадавших от войны. В настоящее время активно действует программа "Продуктовые наборы": семьи ВПЛ в прифронтовых и деоккупированных районах получили более 190 000 наборов гуманитарной помощи. Именно благодаря благотворительным взносам Фонд может помогать детям, поэтому сейчас каждый может поддержать Фонд еще более удобным способом – криптовалютой.

С начала полномасштабного вторжения компания WhiteBIT активно помогает Украине в благотворительном, информационном и техническом направлениях. Уже год криптовалютная биржа сотрудничает с МИД Украины, а посредством решения от Whitepay криптопожертвования со всего мира собирают UNITED24, Фонд Сергея Притулы, Таблеточки и другие благотворительные фонды.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. WhiteBIT была основана в 2018 году. Корни команды – украинцы. В настоящее время компания насчитывает 1000 специалистов. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд.

Whitepay – SaaS-компания, предоставляющая криптовалютные решения для бизнеса и благотворительности: криптоэквайринг, POS-терминалы, платежные и донат-страницы. Компания Whitepay сразу после начала войны запустила сбор криптовалюты на нужды защитников. С помощью Whitepay уже собрано более $2 000 000 и количество пожертвований растет с каждым днем. Компания сотрудничает с 50+ благотворительными фондами, помогающими как военным, так и пострадавшим от войны украинцам.

БО "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине" – благотворительная неприбыльная организация, которая создает и поддерживает программы для улучшения здоровья и благосостояния детей и их семей, а также развивает семейно ориентированный подход в медицинском уходе. С 2017 года Фонд открыл и содержит шесть Семейных комнат Рональда МакДональда в государственных больницах Киева, Львова, Винницы, Сум, Ровно и Харькова (сейчас закрыта). С начала войны Фонд запустил дополнительные программы поддержки семей, страдающих войной. Сумма помощи в 2022 году составила более 100 000 000 грн.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о партнерстве криптопроцессинговой платформы Whitepay с украинским благотворительным фондом "Таблеточки". Это упростило сбор средств в криптовалюте для помощи онкобольным детям