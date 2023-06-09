78-летняя украинка получила деньги за поврежденное войной жилье через Дію

Украинцам начали выплачивать деньги по программе єВідновлення, которая позволяет получить средства на ремонт жилья, поврежденного в результате российской агрессии. Среди тех, чьи заявки одобрили, оказалась и 78-летняя украинка.

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Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в общей сложности поступило уже почти 17,7 тыс. заявлений. Больше всего заявлений было подано из трех областей:

Харьковской – 6295;

Киевской – 4417;

Николаевской – 1368.

"Одно из одобренных заявлений – от 78-летней жительницы Селидовской общины Донецкой области. Вместо того чтобы стоять в очередях с кучей бумаг, она подала заявление в Дії. Данные автоматически подтянулись из реестра", – объяснил Федоров.

Каждое заявление обрабатывает специальная комиссия – отдельная для каждой общины. Таких комиссий создано только 444 – поэтому Федоров призвал органы местного самоуправления к более оперативному сотрудничеству.

"Этот кейс еще раз подтверждает, что наш подход, когда в центре всего человек, работает", – подчеркнул вице-премьер.

Получить компенсацию можно в несколько шагов:

зафиксировать данные о повреждении имущества (на портале либо приложении Дія, в ЦНАП или через нотариуса);

открыть специализированный счет єВідновлення в банке-участнике программы;

подать заявление на компенсацию в Дії.

Компенсация поступит на счет после того, как комиссия рассмотрит заявление, осмотрит поврежденное имущество, внесет соответствующие данные в реестр и определит стоимость восстановления. Решающее решение должно быть принято в течение 30 дней с момента подачи заявления.

Более подробную инструкцию смотрите в материале на нашем сайте. Также вы можете узнать, каким категориям населения будут выделять помощь, а кто ее получить не сможет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Владимир Зеленский подписал закон о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества. Первые компенсации граждане смогут получить уже в мае.

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