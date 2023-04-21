В Украине запустили компенсации за разрушенное жилье: "живые деньги" выдавать не будут

В Украине запустили в тестовом режиме программу єВідновлення, которая позволит получить компенсацию людям, чье имущество было повреждено в результате действий российского агрессора. Впрочем, "на руки" деньги не будут выдавать - их выделят только на ремонт поврежденного жилья.

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Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, сервис заработает в действии с 10 мая. Услугу будет тестировать Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры вместе с Минцифрой.

Сумму компенсации будет определять специальная комиссия – их зачислят на специальный счет в банке, чтобы в дальнейшем потратить на стройматериалы. Средства будут выделять из госбюджета, а также международные доноры и кредиторы, а в перспективе – из выплачиваемых РФ репараций, заверил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Кто может рассчитывать на компенсацию?

На помощь могут рассчитывать более 160 тысяч домохозяйств. Программа будет доступна для владельцев поврежденных квартир, частных домов и комнат в общежитии, до сих пор не восстановленных. В приоритете для получения пособия будут:

мобилизованные, участники боевых действий и ветераны войны;

члены семей погибших военных;

люди с инвалидностью в результате войны;

люди с инвалидностью I и II группы;

многодетные семьи;

приемные родители, патронатные воспитатели и родители-воспитатели детских домов семейного типа;

опекуны, попечители, дети-сироты, а также дети, лишенные родительской опеки.

Как получить помощь на восстановление жилья?

Получить компенсацию можно в несколько шагов:

зафиксировать данные о повреждении имущества (на портале или в приложении Действие, в ЦНАП или через нотариуса);

открыть специализированный счет єВідновлення в банке-участнике программы;

подать заявление на компенсацию в Действии.

Компенсация поступит на счет после того, как комиссия рассмотрит заявление, осмотрит поврежденное имущество, внесет соответствующие данные в реестр и определит стоимость восстановления. Решающее решение должно быть принято в течение 30 дней с момента подачи заявления.

Средства можно использовать в течение года с момента их начисления, но только на восстановление жилья (строительные материалы, окна, двери, кровлю) или на оплату услуг подрядчиков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Владимир Зеленский подписал закон о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества. Первые компенсации граждане смогут получить уже в мае.

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