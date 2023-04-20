Золото утекает в мир биткоина: почему металл все активнее цифровизуется

Рынок цифровых активов еще далек от глобального внедрения, но помочь с этим может токенизация реальных активов – драгоценных металлов, валюты и акций. Это значительно снизит порог для входа инвесторов и упростит и предоставит им другие преимущества.

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Об этом говорится в исследовании аналитиков Bank of America Алкеша Шаха и Эндрю Мосса, с которым ознакомились в CoinDesk. Авторы называют токенизацию материальных активов "ключевым двигателем внедрения цифровых активов".

Важно отметить, что токенизированный материальный актив не является криптовалютой, хотя токенизация и позволяет перевести права собственности в форму токена на блокчейн. После этого владелец актива сможет торговать им и хранить его без участия традиционных посредников – брокеров.

До токенизации инвесторы могли вложить деньги в золото через биржевые фонды (ETF) и фьючерсы. "Но такие схемы имели определенные ограничения, связанные с себестоимостью сделки и ликвидностью", – отмечает председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Он отмечает, что токенизация увеличивает ликвидность и позволяет инвесторам быстро и эффективно пополнять или изменять их портфели активов. Также к преимуществам токенизированного золота Гетманцев относит:

независимость собственника от режима биржевого дня или работы дилеров;

возможность покупать и продавать актив круглосуточно в режиме реального часа;

отсутствие комиссии за управление, хранение, страхование.

Кроме того, низкий порог для входа в токенизированные активы повышает их доступность для инвесторов, а их фракционирование (мелкое представление актива) позволяет передавать права собственности и стоимость физического золота – раньше это было невозможно.

По состоянию на март 2023 года объемы токенизированного золота достигли $1 млрд – это свидетельствует, что токенизация материальных активов набирает обороты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как функционируют токенизированные акции на примере NFLX (акций Netflix). В частности, такой тип активов считается менее волатильным, чем криптовалюта. Кроме того, токенизированные акции позволяют своему владельцу получать дивиденды и доход на разнице котировок, а также свидетельствуют о праве собственности.

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