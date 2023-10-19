ЕС запустит собственную криптовалюту: названы сроки

Европейский центральный банк продолжает разрабатывать "криптоевро". Возможность оплаты товаров и услуг цифровой валютой центрального банка (ЦВЦБ) может появиться в Евросоюзе уже в ближайшие пять лет, то есть к 2028 году.

Об этом представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель заявил 19 октября в эфире Deutschlandfunk. Его прогноз значительно превысил дату, раннее озвученную членом исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панеттой.

"Это масштабный технологический проект. По моей оценке, расплачиваться в цифровом евро мы сможем примерно через пять лет", – сказал председатель Бундесбанка.

Стоит отметить, что накануне ЕЦБ дал зеленый свет следующим шагам на пути к созданию цифровой версии единой валюты ЕС. Для этого в ближайшие два года разработчикам придется доработать свод правил, касающихся цифрового евро, а также выбрать поставщиков услуг для разработки платежной платформы и инфраструктуры. Подготовительный этап начнется 1 ноября и изначально запланирован на два года.

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Цифровой евро разрабатывается с целью противодействия растущей конкуренции в области диджитал-транзакций со стороны платежных систем Paypal и Apple Pay, а также криптовалют биткоин и Ethereum. Кроме того, ЕС пытается не допустить, чтобы транзакции электронной коммерции полностью оставались в руках частного сектора на фоне тенденции к сокращению использования налички.

При этом "криптоевро" не должен стать инвестиционным инструментом, считает член правления Банка Финляндии Туомас Валимаки. "Разумно подчеркнуть, что цифровой евро разрабатывается как способ оплаты, а не средство для инвестиций", – цитирует его Reuters.

Он заверил, что цифровой евро не предназначен для того, чтобы перетянуть на себя все сбережения обычных жителей еврозоны. При этом Европу беспокоит влияние иностранных финансовых компаний.

"Власть сосредоточена в руках нескольких карточных компаний, расположенных за пределами Европы, что далеко от идеала с точки зрения устойчивости", – объяснил Валимаки, очевидно, имея в виду Visa и Mastercard.

Как уже писал OBOZ.UA, ЦВЦБ, или CBDC, часто называют "государственными криптовалютами", поскольку они тоже основаны на технологии блокчейн. При этом между ними есть кардинальные отличия, которые вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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